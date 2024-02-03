السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيران يعبر إلى نصف نهائى كأس آسيا بفوز قاتل على اليابان

منتخب إيران
منتخب إيران

عبر المنتخب الإيراني إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2023، عقب تحقيقه فوزا مثيرا وقاتلا، على حساب نظيره الياباني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، على ملعب (المدينة التعليمية)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.

افتتح هاديماسا موريتا، التسجيل لمنتخب «الساموراي» في الدقيقة 28، لكن محمد محبي، منح التعادل لمنتخب إيران، في الدقيقة 55، قبل أن يتمكن علي رضا جهانبخش، من خطف هدف الفوز في الدقيقة 90+6، عبر ركلة جزاء، ليحجز إيران، مقعده في المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي.

وسينتظر منتخب إيران، في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة قطر وأوزبكستان.

وسيلتقي منتخبا قطر وأوزبكستان، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب البيت بالخور، في إطار الدور ربع النهائي للبطولة.

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2023

الثلاثاء 6 فبراير

الأردن مع كوريا الجنوبية.. السابعة مساء (ملعب أحمد بن علي) بالريان.

الأربعاء 7 فبراير

إيران مع الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان.. السابعة مساء (ملعب الثمامة) بالدوحة.

ومن المقرر، أن تجرى المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 2023، يوم العاشر من فبراير.

 

إيران اليابان كأس أمم آسيا 2023 منتخب ايران قطر اوزبكستان

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