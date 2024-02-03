السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب قطر فى اختبار شائك أمام أوزبكستان بدور الثمانية لأمم آسيا

منتخب قطر
منتخب قطر

يسعى منتخب قطر لاستغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يلاقي نظيره أوزبكستان في الخامسة والنصف مساء السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد البيت في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2023.

ويعد اللقاء المرتقب بمثابة اختبار جديد لمنتخب قطر في حملة الدفاع عن لقبه القاري، الذي حققه في النسخة الماضية، التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة عام 2019، حيث يحلم بالتتويج بالبطولة للنسخة الثانية على التوالي في المباراة النهائية التي ستقام في العاشر من فبراير الجاري.

ويسير منتخب قطر تحت قيادة مديره الفني الإسباني ماركيز لوبيز بخطى ثابتة، حيث تصدر ترتيب المجموعة الأولى محققا العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية، بعدما هزم نظيره اللبناني بنتيجة 3 / صفر في مباراة الافتتاح، ثم تجاوز الصين وطاجيكستان بنتيجة واحدة (1 / صفر)، وفي دور الـ16 واصل حامل اللقب مشواره بالفوز على فلسطين بنتيجة 2 / 1.

أما منتخب أوزبكستان فقد حل وصيفا في المجموعة الثانية بعد جمع 5 نقاط، حيث تعادل بدون أهداف مع منتخب سوريا، وفاز 3 / صفر على الهند، ثم تعادل 1 / 1 أمام المنتخب الأسترالي في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات، قبل أن يتغلب على تايلاند 2 / 1 في دور الـ16 للمسابقة القارية.

ويلمع في صفوف المنتخب القطري مهاجمه أكرم عفيف، الذي ينافس على جائزة الحذاء الذهبي، التي يتم منحها لهداف النسخة الحالية للبطولة، عقب إحرازه 4 أهداف حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع الياباني أياسي يويدا، بفارق هدفين خلف العراقي أيمن حسين، متصدر القائمة الذي ودع منتخب بلاده البطولة عقب خسارته 2 / 3 أمام المنتخب الأردني في الدور الثاني.

وتألق أيضا في مشوار المنتخب القطري مهاجمه المعز علي، وقائد الفريق حسن الهيدوس، الذي سجل هدفين، مع الثلاثي الدفاعي لوكاس مينديز وبوعلام خوخي وهشام الراوي، مع الظهير الأيمن القوي بيدرو ميجيل ونجاحهم الكبير في إبعاد الخطورة عن زميلهم حارس المرمى مشعل برشم.

من جانبه، لم يواجه منتخب أوزبكستان اختبارات قوية في النسخة الحالية من كأس أمم آسيا باستثناء مواجهة أستراليا في الدور الأول، لكن مديره الفني السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش استفاد بشكل كبير من تألق الثنائي الهجومي جلال الدين ماشاريبوف وعباسبيك فايزولاييف مع الجناح الأيمن عزيزبيك تورجونباييف.

وبخلاف سعيه للدفاع عن اللقب، فإن منتخب قطر أمام تحد من نوع آخر وهو تحقيق أول فوز في ثالث مواجهة أمام نظيره الأوزبكي في المونديال الآسيوي.

ففي أول مواجهة تعادل المنتخب (العنابي) 1 / 1 مع أوزبكستان في المجموعة الثالثة بنسخة المسابقة عام 2000 التي أقيمت في لبنان.

وحسم المنتخب الأوزبكي المواجهة الثانية لصالحه بالفوز بنتيجة 2 / صفر في المجموعة الأولى بنسخة 2011 التي استضافتها قطر.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء القادم على ملعب (الثمامة) مع الفائز من المباراة الأخرى التي تجرى غدا أيضا في دور الثمانية بين منتخبي إيران واليابان.

منتخب قطر كأس الأمم الآسيوية 2023 قطر اوزبكستان منتخب أوزبكستان

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