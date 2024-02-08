الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-2-2024 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعي د مباريات اليوم الخميس 8-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة النصر والهلال وديًا في كأس موسم الرياض، بجانب مباراة موناكو مع روان في كأس فرنسا، بالإضافة إلى مباراة طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ضد جينتشلاربيرليجي في كأس تركيا.

موعد مباراة اليوم في كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة

- النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة  SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا والقنوات الناقلة

- مباراة روان ضد موناكو في كأس فرنسا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس تركيا

- مباراة جينتشلاربيرليجي ضد طرابزون سبور في كأس تركيا: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة أنطاليا سبور ضد بشتكاش في كأس تركيا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

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أتلتيكو مدريد يسقط أمام بلباو فى ذهاب قبل نهائى كأس ملك إسبانيا

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رسميا.. تامر مصطفى مديرًا فنيًا لمودرن فيوتشر خلفًا لحسام حسن

مواعيد مباريات اليوم في كأس البرتغال

- مباراة فيتوريا جيماريش ضد جل فيسنتي في كأس البرتغال: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

- مباراة فيزيلا ضد بنفيكا في كأس البرتغال: في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

- مباراة الرجاء ضد يوسفية برشيد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة  Arryadia SD/HD.

- مباراة شباب المحمدية ضد الجيش الملكي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  Arryadia SD/HD.

- مباراة مولودية وجدة ضد نهضة بركان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  Al Maghribia HD.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة النصر الهلال كأس موسم الرياض كأس فرنسا مباراة النصر والهلال

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