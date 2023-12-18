قرعة سهلة لـ"مرموش" مع فرانكفورت في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

يلتقي رويال يونين سان خيلويزي البلجيكي مع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف ضمن صفوفه لاعبنا المصري عمر مرموش في الدور المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كما يلتقي شتورم جراتس النمساوي مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وسيرفيت السويسري مع لودوجوريتس البلغاري، وريال بيتيس الإسباني مع دينامو زغرب الكرواتي، وأولمبياكوس اليوناني مع فرينكفاروش المجري، وأياكس الهولندي مع بودو/ جليمت النرويجي، ومولده النرويجي مع ليجيا وارسو البولندي، ومكابي حيفا الإسرائيلي مع جينت البلجيكي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب لهذا الدور يوم 15 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 22 من ذات الشهر، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم 29 مايو بملعب أيك أرينا في اليونان.

وتخوض فرق بودو/ جليمت ودينامو زغرب وفرينكفاروش وفرانكفورت وجينت وليجيا وارسو ولودوجوريتس وسلوفان براتيسلافا، التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بدوري المؤتمر، مباريات الإياب على ملعبها.