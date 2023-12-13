الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب نزلة برد.. مرموش يغيب عن آينتراخت فرانكفورت أمام أبردين

عمر مرموش
عمر مرموش

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الأربعاء، غياب المحترف المصري عمر مرموش عن قائمة فريقه لمواجهة أبردين الاسكتلندي، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستعد آينتراخت لمواجهة أبردين الاسكتلندي، غدًا الخميس، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ونشر آينتراخت بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله أن مرموش سيغيب عن التدريب الأخير للفريق، كما لم يتم استدعائه لقائمة المباراة، بسبب إصابته بنزلة برد.

وسجل مرموش هدف وصنع هدفين في انتصار آينتراخت فرانكفورت على بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف، مطلع الأسبوع الجاري، في بطولة الدوري الألماني.

وسجل مرموش 12 هدفًا وصنع 3 آخرين مع آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم 2023 - 2024 بمختلف المسابقات.

آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش مرموش دوري المؤتمر الأوروبي آينتراخت

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