مرموش يسجل ويصنع في اكتساح فرانكفورت لـ "بايرن ميونخ" بخماسية

اكتسح آينتراخت فرانكفورت بقيادة نجمنا المصري عمر مرموش نظيره بايرن ميونخ حامل اللقب، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات اليوم في الجولة الـ14 من الدوري الألماني.

مرموش شارك أساسيًا في تشكيل فرانكفورت وواصل تألقه هذا الموسم في البوندزليجا، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة اثنين.

سجل مرموش، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12، من زمن الشوط الأول، بعد متابعة لكرة اصطدمت بالعارضة لتصل إليه قبل أن يسددها قوية على يسار الحارس مانويل نوير.

بينما صنع هدفي فرانكفورت الثالث والخامس، حيث سجل أهداف اللقاء عمر مرموش، إيرك جونيور "هدفين، لارسون وإنسجار خماسية فرانكفورت في الدقائق 12، 31، 36، 50 و60 بينما سجل جوشوا كيميتش هدف بايرن بالدقيقة 44.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت في ترتيب البوندزليجا إلى 21 نقطة بالمركز السابع، بينما وقع بايرن في المركز الثاني بـ 32 نقطة.