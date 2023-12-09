السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل.. مرموش في مواجهة هاري كين بقمة بايرن وفرانكفورت

مرموش
مرموش

يقود نجمنا المصري عمر مرموش هجوم فريقه آينتراخت فرانكفورت، أمام نظيره بايرن ميونخ بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 14لمنافسات الدوري الألماني.

ويقود مرموش هجوم فرانكفورت في لقاء اليوم ويجاوره الألماني المخضرم ماريو جوتزه.

وجاء التشكيل كالآتي:

 

بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

 

حراسة المرمى: نوير

 

خط الدفاع: مزراوي، أوباميكانو، كيم مين جاي، دافيز

 

خط الوسط: كيميتش، جروتسيكا، كومان

 

خط الهجوم: ساني، كين، شوبومتونج

 

يتواجد بايرن ميونخ في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد32 نقطة، بينما يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 18 نقطة.

يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت فترة إنعدام وزن فى ظل حالة من القلق والتوتر تسيطر على متابعيه خلال الآونة الأخيرة بعد خسارته أمام أوجسبورج في الجولة الماضية بالدوري فضلا عن هزيمته أمام ساربروكن في كأس ألمانيا.

وظهر عمر مرموش بشكل مميز فى موسمه الأول مع آينتراخت فرانكفورت حيث شارك فى 23 مباراة بجميع المسابقات قبل لقاء اليوم نجح فى تسجيل 11 هدفًا وصناعة اثنين آخرين.

مرموش عمر مرموش بايرن ميونخ فرانكفورت كين

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