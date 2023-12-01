الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عمر مرموش يشارك فى خسارة فرانكفورت أمام باوك بدورى المؤتمر الأوروبى

عمر مرموش
عمر مرموش

شارك الدولي المصري عمر مرموش في خسارة فريقه أينتراخت فرانكفورت الألماني أمام باوك اليوناني بهدفين مقابل هدف.

وخسر أينتراخت فرانكفورت أمام ضيفه باوك اليوناني ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة التاسعة ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

تقدم توماس كيدزيورا لصالح باوك اليوناني في الدقيقة 55 من عمر المباراة قبل أن يدرك عمر مرموش التعادل لصالح فرانكفورت من رأسية في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

واستطاع أندريا زيفكوفيتش أن يسجل الهدف الثاني والانتصار لصالح باوك في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

المباراة شهدت، طرد كريستيان جاكيتش لاعب أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 90 من زمن المباراة بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وكان مرموش قد شارك في المباراة بأكملها وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

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فرص مهدرة من مرموش

أتيحت لنجم منتخب مصر عدة فرص طوال المباراة كان أولها في الدقيقة العاشرة إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

كما تصدى حارس باوك لتسديدة قوية من عمر مرموش في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

بتلك النتيجة، يفشل أنتراخت فرانكفورت في اقتناص صدارة المجموعة التاسعة لكنه يرافق باوك إلى الدور المقبل.

ووصل باوك إلى النقطة 13 في الصدارة بينما توقف رصيد أينتراخت فرانكفورت عند 9 نقاط في المركز الثاني ليصعد كوصيف للمجموعة.

ويأتي أبيردين ثالثا بثلاث نقاط وأخيرا هيلسنكي رابعا بنقطتين.

وبذلك سيخوض فرانكفورت مباراة الملحق ضد أحد الفرق الهابطة من الدوري الأوروبي.

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