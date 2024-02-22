مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام سانت جيلواز

أعلن الجهاز الفني لآينتراخت فرانكفورت الألماني تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراته أمام رويال سانت جيلواز، في إياب دور المغلوب من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب في بلجيكا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي للفريق الألماني.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - ويليام باتشو

خط الوسط: أوريليو بوتا - إلياس السخيري - جوتزه - نيليس نكونكو

خط الهجوم: كناوف - فارس شايبي - عمر مرموش.

حتى الآن، سجل عمر مرموش 19 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 28 مباراة شارك فيها مع فرانكفورت في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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