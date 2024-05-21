الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى ينعى شقيق رئيس نادى الترجى

وفاة شقيق رئيس الترجي
وفاة شقيق رئيس الترجي التونسي

تلقى لاعبو الترجي التونسي والجهاز الفني للفريق، صدمة قوية، قبل موقعة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024) المرتقبة أمام الأهلي.

موعد مباراة الترجي التونسي والأهلي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل الترجي التونسي ضيفا ثقيلا على نظيره الأهلي، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

وأعلن حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي، وفاة شقيقه اليوم الثلاثاء، قبل مغادرة بعثة فريق باب سواقة للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لملاقاة الأهلي على لقب الأميرة السمراء.

وحرصت الصفحة الرسمية للترجي التونسي، على نشر بيان تعزية لحمدي المدب، رئيس النادي، كان نصه كالتالي..

"ببالغ الأسى والحسرة علمنا بخبر وفاة الدهماني المدب شقيق رئيس نادينا السيد حمدي المدب.

وأضاف نادي الترجي التونسي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:" بهذه المناسبة الأليمة تتقدم الهيئة المديرة للنادي من مسئولين ولاعبين وعاملين وجميع أفراد العائلة الترجية بتعازيها الحارة إلى عائلة الفقيد راجين من الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فراديس جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

تعزية شقيق الترجي التونسي

الأهلي ينعى شقيق رئيس الترجي التونسي

وفي السياق ذاته، تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بخالص التعازي لـ حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي في وفاة شقيقه، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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