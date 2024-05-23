مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-5-2024 في الدوري المصري والسعودي وكأس تركيا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في الجولة 24 من دوري نايل، بالإضافة إلى مباراة طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، ضد بشكتاش في نهائي كأس تركيا.

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports.

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة كالياري ضد فيورنتينا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

• موعد مباراة اليوم في نهائي كأس تركيا

- مباراة بشكتاش ضد طرابزون سبور: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الأخدود ضد الوحدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة الهلال ضد الطائي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الفيحاء ضد التعاون: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة أبها ضد الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الفتح ضد الحزم: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة الرائد ضد الأهلي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الاتفاق ضد الشباب: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة الرياض ضد النصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الاتحاد ضد ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مواجهة قوية أمام منافسه الترجي التونسي، في مواجهة جديدة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر في دوري نايل

يلتقي فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر، على استاد "القاهرة الدولي"، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة دوري نايل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.