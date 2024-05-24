غياب الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرون بدوري "نايل"

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة والعشرون، بمسابقة دوري نايل "نسخة 2023- 2024"، حيث تستمر حتى الإثنين المقبل 27 مايو الجاري.

وتشهد الجولة الخامسة والعشرون، استمرار غياب الأهلي عن الظهور على الساحة المحلية، لارتباط المارد الأحمر، بإياب موقعة نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة أمام الترجي التونسي، على ستاد القاهرة الدولي، غدا السبت، وتقام الجولة الخامسة والعشرون على مدار أربعة أيام متواصلة، بلا توقف.

مواعيد مباريات الجولة الـ25 بدوري نايل.. في ظل غياب الأهلي



الجمعة 24 مايو الجاري

إنبي & سيراميكا كليوباترا .. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

اكتسح سيراميكا كليوباترا، زعيم الكرة البترولية، في مواجهة الدور الأول برباعية مقابل هدفين.

فاركو & سموحة .. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

حقق الفريق البرتقالي، الفوز بهدفين مقابل هدف في مواجهة الدور الأول.

السبت 25 مايو الجاري

الداخلية & المقاولون العرب .. السادسة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

الأحد 26 مايو الجاري

البنك الأهلي & الإسماعيلي .. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي).

حقق الإسماعيلي، الفوز بهدفين مقابل هدف في مواجهة الدور الأول.

طلائع الجيش & بلدية المحلة .. السابعة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

حقق الفريق العسكري، الفوز بهدفين نظيفين خلال مواجهة الدور الأول.

مودرن فيوتشر & المصري البورسعيدي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

حقق مودرن فيوتشر، الفوز بهدفين مقابل هدف في مواجهة الدور الأول.

الإثنين 27 مايو الجاري

بيراميدز & الجونة .. الرابعة عصرا (ستاد الدفاع الجوي).

اكتسح السماوي الفريق الساحلي برباعية نظيفة خلال مواجهة الدور الأول.

الاتحاد السكندري & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

اكتسح الفارس الأبيض نظيره زعيم الثغر، بثلاثية نظيفة خلال مواجهة الدور الأول.

بينما تم تأجيل مواجهة الأهلي وزد لوقت لاحق تحدده رابطة الأندية.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرون بدوري نايل

نتائج الجولة الرابعة والعشرون بدوري نايل

الإسماعيلي 0 بيراميدز 2

المصري البورسعيدي 0 إنبي 0

المقاولون العرب 1 فاركو 1

زد 0 الاتحاد السكندري 0

بلدية المحلة 1 الداخلية 0

الجونة 0 طلائع الجيش 0

سيراميكا كليوباترا 1 البنك الأهلي 0

الزمالك 1 مودرن فيوتشر 1

بينما تم تأجيل مباراة سموحة والأهلي، لآجل غير مسمى، لارتباطات المارد الأحمر بنهائي دوري أبطال إفريقيا.