الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دوري نايل.. طلائع الجيش يتعادل وديًا مع الجونة

الجونة
الجونة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة طلائع الجيش والجونة، التي أقيمت اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الـ 24 من دوري نايل.

التعادل رفع رصيد الجيش إلى 31  نقطة في المركز العاشر، بينما وقع الجونة في المركز الـ 11 بنفس عدد النقاط.

وفي نفس إطار مباريات اليوم من دوري نايل، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه البنك الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب.

وسجل محمود الجزار مدافع البنك الأهلي، هدف المباراة الوحيد لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 48 بضربة رأسية أثناء محاولته تشتيت الكرة العرضية التي أرسلها عبدالرحمن بودي من الجهة اليسرى، ليحصد رفاق محمد إبراهيم نقاط الانتصار الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا لـ34 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر. 

وكان فريق بلدية المحلة قد حقق انتصارًا هامًا على حساب ضيفه الداخلية بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذات الجولة.

طلائع الجيش والجونة طلائع الجيش الجونة دوري نايل سيراميكا

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