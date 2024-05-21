دوري نايل.. بلدية المحلة يعود للانتصارات ويهزم الداخلية بهدف حسام أشرف

استعاد فريق بلدية المحلة نغمة الانتصارات وهزم الداخلية بهدف سجله حسام أشرف من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد بلدية المحلة إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد الداخلية عند 12 نقطة .

انتهى الشوط الأول بتقدم بلدية المحلة بدأت قصته في الدقيقة 26 عندما احتسب الحكم محمود بسيوني ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو على أساس وجود دفع من أدهم حامد لاعب الداخلية لإسلام مرزوق وبعد اعتاضات من لاعبي الداخلية تصدى حسام أشرف لركلة الجزاء وسدد الكرة أرضية على يمين الحارس محمد مجدي مسجلا هدف التقدم لبلدية المحلة .

في بداية الشوط الثاني أجرى عيد مرازيق المدير الفني للداخلية تغييرين بنزول محمد علاء ومصطفى فوزي بدلا من فانوم ألفريد وأشرف العفلي وبدأ الشوط الثاني بهجوم للداخلية وفي الدقيقة 46 مرر محمد علاء كرة عرضية أبعدها أحمد حسين حارس البلدية ووصلت إلى إسلام عبد النعيم الذي سددها برأسه لكن بنجامين إينوك قام بإبعادها قبل أن تدخل المرمى.

رد البلدية كان سريعا في الدقيقة 48 عندما انطلق محمد أميسي في الجانب الأيسر وراوغ عبد الرحمن صميدة وهيأ الكرة لماجد هاني الذي سددها بجوار القائم.

تعرض معاذ الحناوي مدافع الداخلية للإصابة في الدقيقة 51 ولعب محمود صابر بدلا منه وفي الدقيقة 59 دفع عيد مرازيق بزياد طارق بدلا من يوسف تونجي ورد أحمد عبد الرءوف المدير الفني لبلدية المحلة بإشراك يوسف حسن ووحيد محسن بدلا من السيد عوض وإسلام مرزوق .

فيما واصل الداخلية هجومه وكان إسلام عبد النعيم مصدر الخطورة الأول حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم ومرر كرة عرضية لكريم يحيى الذي هيأها برأسه لمصطفى فوزي لكنه سددها بغرابة بعيدا عن المرمى .

كاد حسام أشرف أن يقضي على أمال الداخلية في التعادل عندما راوغ محمود منصور خارج منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية أمسكها محمد مجدي على مرتين ودفع عيد مرازيق بمحمود أوكا بدلا من محمود منصور .

في الدقيقة 76 دفع أحمد عبد الرءوف بأحمد مجدي كهربا بدلا من محمد أميسي واحتسب الحكم محمود بسيوني ست دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثانية منها سدد محمود حسونة كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس البلدية إلى ركنية لتنتهي المباراة بفوز بلدية المحلة بهدف.