مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-5-2024 في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة كما يلي:-

- مباراة الداخلية ضد المقاولون العرب في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة الأهلي ضد الترجي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة العين الإماراتي ضد يوكوهاما الياباني: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS AFC

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

- مباراة كايزرسلاوترن ضد باير ليفركوزن: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة Dubai Sports 2 HD

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

- مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أوساسونا ضد فياريال: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ألميريا ضد قادش: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة رايو فاليكانو ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة يوفنتوس ضد مونزا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ميلان ضد ساليرنيتانا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، منافسه الترجي التونسي، في مواجهة نارية جديدة اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل

يخوض فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.

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