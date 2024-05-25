يلتقي فريق مانشستر سيتي جاره وغريمه مانشستر يونايتد، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ديربي مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مانشستر سيتي يتحدى اليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ويسعى فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نغمة الانتصارات، وحصد اللقب الثاني في الموسم الجاري 2023-2024، بعدما توّج بلقب الدوري الإنجليزي.

ويأمل فريق مانشستر سيتي في الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، والثامن في تاريخه، لمعادلة رقم أندية ليفربول وتشيلسي وتوتنهام، الذين حملوا كأس المسابقة 8 مرات.

وتُعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقابلا في المباراة النهائية بالموسم الماضي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1 وتتويجه باللقب.

لذلك يرغب فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في تحقيق الفوز أيضًا والثأر من غريمه ومحاولة التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وذلك للمرة 13 في تاريخه.

حظوظ الأندية في المشاركة بالبطولات القارية الموسم المقبل

وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة فيما يتعلق بالآمال الأوروبية للأندية الأخرى، ففي حال فوز مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، فإنه سيحصل على مقعد في الدوري الأوروبي، بينما يلعب فريق تشيلسي في دوري المؤتمر الأوروبي، وبالتالي سيغيب نيوكاسل يونايتد عن المشاركة في البطولات القارية في الموسم المقبل.

أما في حال تتويج مانشستر سيتي بقب كأس إنجلترا، فإنه سيمنح فريق تشيلسي، صاحب المركز السادس بالدوري الإنجليزي، المشاركة في الدوري الأوروبي، كما يحصل نيوكاسل يونايتد على مكان في دوري المؤتمر الأوروبي.