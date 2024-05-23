الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"موندو ديبورتيفو" تكشف كواليس مفاوضات برشلونة مع فليك لخلافة تشافي

هانز فليك
هانز فليك

يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن مدير فني جديد لخلافة تشافي هيرنانديز في الموسم المقبل، وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق بقرار رحيله عن منصبه بعد نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتراجع عن موقفه ويُقرر الاستمرار حتى انتهاء عقده في يونيو 2025.

ولكن تصريحات تشافي هيرنانديز والتي انتقد فيها سياسة شراء الصفقات وأنها غير كافية للمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم المقبل، جعلت إدارة برشلونة تُعيد التفكير في إيجاد مدير فني جديد.

كواليس حديث ديكو مع هانز فليك هاتفيًا بشأن تدريب برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق، مُرشحًا وبقوة لتولي مسئولية تدريب برشلونة في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن الأيام القليلة الماضية شهدت وجود مكالمة هاتفية فقط بين ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، وهانز فليك.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن المحادثة بين ديكو وفليك كانت إيجابية ومُثمرة، بعدما توصل الثنائي لاتفاق على خطوط عريضة تتعلق بمستقبل ومشروع النادي، تمهيدًا لتوليه تدريب برشلونة في الموسم المقبل.

هانز فليك يتلقى عرضًا لتولي تدريب تشيلسي

من جانبه، تلقى هانز فليك عرضًا لتولي تدريب تشيلسي، ولكنه أبلغ إدارة النادي الإنجليزي برفضه؛ نظرًا لأنه يُفضّل تدريب برشلونة.

وحسب التقارير الصحفية، فإن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أبدى إعجابه في وقت سابق بطريقة المدرسة الألمانية، وبالتالي قد يُرحب بالتعاقد مع هانز فليك.

ولا يرتبط هانز فليك بتدريب أي فريق في الوقت الحالي، منذ رحيله عن منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا في شهر نوفمبر الماضي؛ بسبب سوء النتائج.

 

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني "الليجا".

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