تشيلسي يتنافس على ضم رونالد أراوخو من برشلونة

ما يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم رونالد أراوخو بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، رغم أنه يُعد أحد الركائز الأساسية للفريق الكتالوني خلال السنوات الماضية.

تشيلسي يستهدف ضم رونالد من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المفاوضات لم تتجدد بشأن تمديد عقد رونالد أراوخو رفقة برشلونة حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي دخل في سباق التنافس على التعاقد مع رونالد أراوخو في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن نادي تشيلسي قدّم عرضًا مغريًا للاعب، دون توضيح قيمة العرض.

وأكدت الصحيفة، أن تشيلسي يبحث عن مدافع قوي، بغض النظر عن هوية المدرب الجديد، وذلك من أجل خلافة تياجو سيلفا، الذي أعلن رحيله في أواخر شهر أبريل، ليُنهي مسيرة دامت أربع سنوات في النادي.

ونوّهت الصحيفة، أن نادي برشلونة لا تنوي التفريط في خدمات أراوخو، ولكن في ظل الأزمة المادية التي يُعاني منها الفريق الكتالوني في الوقت الحالي، قد يُعيد التفكير في بيع اللاعب والاستفادة من صفقته ماليًا.

ويُعد رونالد أراوخو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، على رأسها ناديي أستون فيلا الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، ولكن لم يتم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الأوروجوياني، صاحب الـ25 عامًا، رفقة برشلونة في يونيو 2026.

وكان رونالد أراوخو قد انضم إلى الفريق الأول لبرشلونة في عام 2020، وخاض 37 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يُشارك رونالد أراوخو رفقة منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من 20 يونيو المقبل.