الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

محمود الخطيب: كرة القدم شكّلت شخصيتي.. وأتمنى حصول صلاح على بطولة قارية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أشادت شبكة "CNN" بالكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأسطورة منتخب مصر السابق، واصفة إيّاه بأنه واحد من أعظم لاعبي مصر وإفريقيا.

وكتبت شبكة "CNN" في تقريرها: "محمود الخطيب واحد من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم مصر وإفريقيا على الإطلاق".

وتابعت: "كان لديه شغف غريزي كمهاجم، ليُصبح لاعب أسطوري آخر مثل بيليه".

أضافت: "محمود الخطيب أسطورة نادي واحد، بعدما قضى مسيرته الكروية بالكامل مع عملاق مصر النادي الأهلي، والذي حقق معه نجاحات محلية وقارية لا مثيل لها".

واختتمت الشبكة تقريرها عن الخطيب، قائلة: "نجح محمود الخطيب في تحقيق حلمه بقيادة منتخب مصر نحو المجد في كأس أمم إفريقيا 1986".

محمود الخطيب يكشف بداية شغفه بكرة القدم

ونشرت شبكة "CNN" حوارها المُسجل مع محمود الخطيب، مؤكدة أن كرة القدم بالنسبة له بمثابة "حياة"، كما تمنى أن يحصل محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، على بطولة قارية مع منتخب مصر، لمطالعة تصريحاته من هنا.

وقال محمود الخطيب: "بالنسبة لي كرة القدم حياة، عندما كنت صغيرًا كان والدي يعطيني بعض الأموال، والتي أقوم بادخارها".

وتابع: "وفي عطلة نهاية الأسبوع، كنت أذهب وأشاهد فيلمًا مدته 15 دقيقة عن بيليه، يتم يعرض في إحدى السينمات في مصر".

وأكد: "أعتقد أن كرة القدم شكّلت شخصيتي وحياتي".

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محمود الخطيب يُشيد بقدرات محمد صلاح

وعن محمد صلاح، قال الخطيب: "محمد صلاح لاعب رائع ومحترف حقيقي".

وواصل: "لقد نجح في تقديم نفسه بصورة جيدة في أعلى مستويات كرة القدم مع ليفربول".

وشدد محمود الخطيب: "أتمنى أن يحصل محمد صلاح على بطولة قارية رفقة منتخب مصر".

وكان محمد صلاح قد وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر في نسختي 2017 و2021 من كأس إفريقيا، ولكن لم يحالفه الحظ بحصد اللقب.

محمود الخطيب يتحدث عن إنجاز المغرب في مونديال قطر 2022

وبسؤاله عن إنجاز منتخب المغرب في كأس العالم 2022، قال الخطيب: "إنه حدث تاريخي ومبُهر حقًا، ما فعلوه كان بمثابة حلم لجميع المنتخبات الإفريقية والعربية".

وأكمل: "لقد حصدوا نتائج الإعداد والتخطيط الجيد طوال السنوات الماضية".

وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا، ليُصبح أول منتخب عربي وإفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

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