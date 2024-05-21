السيتى يتفوق على مانشستر يونايتد برقم مميز فى الدورى الإنجليزى

تمكن نادي مانشستر سيتي من فض الشراكة مع نادي إيفرتون في عدد الألقاب المحققة في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز بحصوله على اللقب العاشر في تاريخه ليأتي السيتى في المرتبة الرابعة من حيث الأكثر تتويجا بلقب البريميرليج بعد أندية مانشستر يونايتد بـ20 لقبا، وليفربول بـ19 لقبا، وأرسنال بـ13 لقبا.

إنجاز تاريخي للسيتيزن مع جوارديولا

الشيء الآخر إحراز هذا اللقب جعل مان سيتي يحقق إنجازا تاريخيا لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري الإنجليزي، وهو الحفاظ على اللقب في 4 مواسم متتالية، ويجب ألا نغفل أن صاحب هذا الإنجاز الفريد على الدوري الإنجليزي هو الإسباني بيب جوارديولا الذي تسلم مان سيتي، ولم يكن في رصيده سوى 4 ألقاب، وبهذا الرقم كان يتساوى في عدد الألقاب مع ناديي نيوكاسل يونايتد، وشيفيلد وينزداي كما أنه كان أقل في عدد الألقاب من ناديي تشيلسي، وسندرلاند، ولكل منهما 6 ألقاب، ونادي أستون فيلا الذي أحرز اللقب في 7 مرات، وإيفرتون صاحب الألقاب التسعة.

مان سيتي يتفوق على أرسنال

وكان مان سيتي قد نجح في حسم اللقب في الموسم الحالي بعد صراع شرس جدا مع أرسنال بفارق نقطتين فقط بعد أن جمع 91 نقطة من 28 انتصارا، و7 تعادلات في حين لم يتلق سوى 3 هزائم.

3 ألقاب متتالية لمان سيتي

أما بالعودة إلى البداية موسم 2020 – 2021، فقد حصد 86 نقطة من 27 انتصارا، و5 تعادلات، بينما تكبد 6 خسائر.

وفي موسم 2021 – 2022 جمع 93 نقطة من 29 انتصارا، و6 تعادلات فيما لم يتلق سوى 3 هزائم.

وفي موسم 2022 – 2023 حصد 89 نقطة من 28 انتصارا، و5 تعادلات بينما تكبد 5 خسائر.

مان يونايتد والحفاظ على اللقب في 3 مواسم

على الجانب الآخر قبل مان سيتي كان مان يونايتد هو النادي الوحيد الذي استطاع أن يحتفظ باللقب لكن في 3 مواسم متتالية، ولم يفعلها مرة واحدة بل مرتين.

المرة الأولى

فالمرة الأولى كانت من موسم 1998 – 1999 حتى موسم 2000 – 2001.

ففي موسم 1998 – 1999 جمع 79 نقطة من الانتصار في 22 مباراة، والتعادل في 13 مباراة في حين لم يتلق سوى 3 هزائم.

وفي موسم 1999 – 2000 حصد 91 نقطة من الفوز في 28 لقاء، والتعادل في 7 لقاءات بينما لم يتكبد سوى 3 خسائر.

وفي موسم 2000 – 2001 جمع 80 نقطة من الانتصار في 24 مباراة، والتعادل في 8 مباريات فيما تلقى 6 هزائم.

المرة الثانية

أما المرة الثانية، فكانت من موسم 2006 – 2007 حتى موسم 2008 – 2009.

ففي موسم 2006 – 2007 حصد 89 نقطة من 28 انتصارا، و5 تعادلات، في حين تكبد 5 خسائر.

وفي موسم 2007 – 2008 جمع 87 نقطة من الفوز في 27 لقاء، و6 تعادلات بينما تلقى 5 هزائم.

وفي موسم 2008 – 2009 حصد 90 نقطة من 28 انتصارا، و6 تعادلات، فيما لم يتكبد سوى 4 خسائر.

والجدير بالذكر أن من كان يقود مان يونايتد فنيا في المرتين هو الأسطورة الأسكتلندي السير أليكس فيرجسون، والذي بنهاية حقبته بتتويجه باللقب في موسم 2012 – 2013 عجز مان يونايتد بعده عن تحقيق اللقب.