السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو هداف الدوري الإنجليزي 2024 قبل الجولة الأخيرة؟

هداف الدوري الانجليزي
هداف الدوري الانجليزي

اقترب بشكل شبه نهائي النرويجي إيرلينج هالاند من لقب هداف الدوري الانجليزي 2024 في الموسم الثاني له على التوالي، حيث يُرتقب اسدال الستار مساء غد الأحد عن أحداث الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أن تخوض الفرق مباراتها في الجولة الأخيرة، والتي تحسم الفائز بلقب الدوري الذي يتنافس عليه كل من فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، وفي الوقت نفسه، يُحسم لقب هداف الدوري الإنجليزي 2024.

من هو هداف الدوري الانجليزي 2024

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
1إرلينج هالاندمانشستر سيتي27
2كول بالمرتشيلسي22
3ألكساندر إيساكنيوكاسل20
4أولي واتكينزأستون فيلا19
دومينيك سولانكيبورنموث19
5محمد صلاحليفربول18
6سون هيونج مينتوتنهام17
فيل فودينمانشستر سيتي17
7جارود بوينوست هام16
بوكايو ساكاآرسنال16
8نيكولاس جاكسونتشيلسي14
9جون فيليب ماتيتاكريستال بالاس13
10كاي هافيرتسآرسنال12
كريس وودنوتنجهام فورست12
هوانج هى تشانوولفرهامبتون12
لياندرو تروساردآرسنال12
ماتيوس كونهاوولفرهامبتون12
11داروين نونيزليفربول11
أنتوني جوردوننيوكاسل11
يوان ويسابرينتفورد11
جوليان ألفاريزمانشستر سيتي11
ريتشارليسونتوتنهام11
12ليون بايليأستون فيلا10
برونو فيرنانديزمانشستر يونايتد10
مايكل أوليسيكريستال بالاس10
كارلتون موريسلوتون تاون10
إليجاه أديبايولوتون تاون10
ديوجو جوتاليفربول10
13راسموس هويلوندمانشستر يونايتد9
دوجلاس لويزأستون فيلا9
إيبيريشي إيزكريستال بالاس9
رودرجو مونيزفولهام9
كالوم ويلسوننيوكاسل9
براين مبيموبرينتفورد9
جواو بيدروبرايتون9
14لويس ديازليفربول8
أنطوان سيمنيوبورنموث8
مارتن اوديجاردآرسنال8

هالاند الأقرب من لقب هداف الدوري الانجليزي 2024

ويحتل إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024 وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، حيث تمكن من تسجيل 27 هدفًا حتى الآن.

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من هو هداف الدوري الانجليزي 2024 قبل مباريات اليوم؟

ويأتي نجم تشيلسي الشاب كول بالمر في المركز الثاني بفارق 5 أهداف عن هالاند، بعد موسم رائع شهد تألقه وتقديمه لأداء مميز فيما يحتل ألكساندر إيساك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، المركز الثالث برصيد 20 هدفًا.

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