من هو هداف الدوري الإنجليزي 2024 قبل الجولة الأخيرة؟

اقترب بشكل شبه نهائي النرويجي إيرلينج هالاند من لقب هداف الدوري الانجليزي 2024 في الموسم الثاني له على التوالي، حيث يُرتقب اسدال الستار مساء غد الأحد عن أحداث الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أن تخوض الفرق مباراتها في الجولة الأخيرة، والتي تحسم الفائز بلقب الدوري الذي يتنافس عليه كل من فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، وفي الوقت نفسه، يُحسم لقب هداف الدوري الإنجليزي 2024.

من هو هداف الدوري الانجليزي 2024

الترتيب اللاعب الفريق عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند مانشستر سيتي 27 2 كول بالمر تشيلسي 22 3 ألكساندر إيساك نيوكاسل 20 4 أولي واتكينز أستون فيلا 19 دومينيك سولانكي بورنموث 19 5 محمد صلاح ليفربول 18 6 سون هيونج مين توتنهام 17 فيل فودين مانشستر سيتي 17 7 جارود بوين وست هام 16 بوكايو ساكا آرسنال 16 8 نيكولاس جاكسون تشيلسي 14 9 جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 13 10 كاي هافيرتس آرسنال 12 كريس وود نوتنجهام فورست 12 هوانج هى تشان وولفرهامبتون 12 لياندرو تروسارد آرسنال 12 ماتيوس كونها وولفرهامبتون 12 11 داروين نونيز ليفربول 11 أنتوني جوردون نيوكاسل 11 يوان ويسا برينتفورد 11 جوليان ألفاريز مانشستر سيتي 11 ريتشارليسون توتنهام 11 12 ليون بايلي أستون فيلا 10 برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 10 مايكل أوليسي كريستال بالاس 10 كارلتون موريس لوتون تاون 10 إليجاه أديبايو لوتون تاون 10 ديوجو جوتا ليفربول 10 13 راسموس هويلوند مانشستر يونايتد 9 دوجلاس لويز أستون فيلا 9 إيبيريشي إيز كريستال بالاس 9 رودرجو مونيز فولهام 9 كالوم ويلسون نيوكاسل 9 براين مبيمو برينتفورد 9 جواو بيدرو برايتون 9 14 لويس دياز ليفربول 8 أنطوان سيمنيو بورنموث 8 مارتن اوديجارد آرسنال 8

هالاند الأقرب من لقب هداف الدوري الانجليزي 2024

ويحتل إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024 وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، حيث تمكن من تسجيل 27 هدفًا حتى الآن.

ويأتي نجم تشيلسي الشاب كول بالمر في المركز الثاني بفارق 5 أهداف عن هالاند، بعد موسم رائع شهد تألقه وتقديمه لأداء مميز فيما يحتل ألكساندر إيساك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، المركز الثالث برصيد 20 هدفًا.

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