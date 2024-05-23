الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد مبارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، والذي سيجمع بين ناديي ريال مدريد وبروسيا دورتموند.

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند، يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، على إستاد "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد ودورتموند

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية. 

وستكون هذه المرة الخامسة في التاريخ التي يُقام فيها نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي".

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد ودورتموند

تُذاع مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية  beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة beIN Sports 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

 

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ريال مدريد يتحدى دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

تأهل ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق بروسيا دورتموند، بقيادة المدرب الألماني إدين تيرزيك، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

عدد ألقاب ريال مدريد ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

يُعد فريق ريال مدريد الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبًا.

بينما حقق فريق دورتموند لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط في موسم 1996-1997.

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