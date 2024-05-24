الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدوري الإفريقي لكرة السلة| الأهلي يخسر مباراة التصنيف.. وينتظر خصما صعبا في ربع النهائي

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة السلة

خسر رجال الأهلي لكرة السلة أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 78/89، في مباراة الدور التمهيدي، من نهائيات بطولة الدوري الإفريقي.

ووضع الأهلي نفسه في مواجهة صعبة، أمام أهلي بني غازي الليبي، في أولى مواجهات أدوار خروج المغلوب، وهو دور الثمانية من منافسات البطولة الأهم خلال الموسم الجاري.

وكانت القرعة قد وضعت الأهلي أمام فريق من التصنيف الأدنى في مرحلة التصنيف، وكان أمامه فرصة لخوض الطريق الأسهل، إلا أن هذه الخسارة وضعته في ما يشبه النهائي المبكر للبطولة، أمام الفريق الليبي.


وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة في نسختها الرابعة تحت رعاية رابطة دوري المحترفين الأمريكي (nba)، وذلك بعد استضافتها للنسخ الثلاثة الأولى أيضا.

يحمل الأهلي لقب النسخة الأخيرة من البطولة، ويسعى للاحتفاظ بلقبه والمشاركة من جديد في بطولة كأس العالم للأندية (إنتر كونتينينتال).
وصف اللقاء: 

لم يبدأ الأهلي المباراة بشكل جيد، وتأخر مبكرًا أمامالفريق المغربي بفارق وصل لتسع نقاط.

ونجحت كتيبة أوجوستي في تدارك الموقف سريعًا مع النصف الثاني من الفترة الأولى لتنتهي بتقدم الفتح الرباطي بنتيجة 19/22.

دخل لاعبو الأهلي ربع المباراة الثاني بسيلٍ من الرميات الثلاثية، وتمكن باترك جاردنر من تسجيل 12 نقطة بمفرده خلال هذا الربع.

وقلب الأهلي تأخره لتقدم مريح، وذلك مع نهاية الفترة الثانية بنتيجة 49/41.

حافظ الأهلي على تقدمه خلال الربع الثالث وأنهاه لصالحه بنتيجة 64/58.

ودخل الأحمر بأداء مهزوز للغاية مع بداية الفترة الرابعة وتأخر بفارق وصل إلى تسع نقاط.

تمكن الأهلي من تقليص الفارق لأربع نقاط قبل أن يعود الفتح الرباطي للتفوق من جديد بفارق عشر نقاط، وسط أخطاء كارثية من لاعبي الأحمر.

استمرت الأخطاء البدائية من لاعبي الأهلي دفاعًا وهجوما، ولم يتمكن الفريق من تصحيح أوضاعه، لتنتهي المباراة بفوز الفريق المغربي بنتيجة 78/89.

بهذه النتيجة يلتقي الفتح الرباطي مع فريق كيب تاون في ربع النهائي فيم يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام أهلي بني غازي، مساء الاثنين المُقبل.

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