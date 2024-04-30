الاتحاد السكندرى يهزم الزمالك ويصطدم بالأهلى فى نهائى كأس مصر لكرة السلة

تأهل رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة لنهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 76/68، في مباراة نصف النهائي.

وأقيمت المباراة في صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، دون حضور جماهيري.

جاءت الفترة الأولى ممتعة للغاية، وشهدت سيلا من الرميات الثلاثية الناجحة للاعبي الفريقين، لتنتهي بتفوق الاتحاد السكندري 21/20.

وشهدت الفترة الثانية تفوقًا كاسحا لزعيم الثغر، الذي تبارى لاعبوه في تسجيل الرميات الثلاثية من كل مكان في الملعب، لينتهي شوط المباراة الأول بتفوق الاتحاد بفارق 19 نقطة وبنتيجة 50 /31.

تمكن الزمالك من تقليص الفارق نسبيًا خلال الفترة الثالثة، لتنتهي بتقدم أبناء الشاطبي 62/51.

وحافظ الاتحاد السكندري على تفوقه خلال الفترة الرابعة، ولم ينجح الزمالك في العودة، لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر بنتيجة 76/68.

وضرب الاتحاد السكندري موعدا ناريًا مع الأهلي في المباراة النهائية بحثا عن إضافة لقب جديد لخزينة الناديين.

وتُقام المباراة النهائية لكأس مصر مساء الخميس المُقبل في صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.