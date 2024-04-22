الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدوري الإفريقي لكرة السلة: الأهلي يحقق فوزه الثالث ويحافظ على صدارة مجموعة النيل

الاهلي
الاهلي

حقق رجال الأهلي لكرة السلة فوزًا جديدًا على حساب نادي بانجي بطل إفريقيا الوسطى بنتيجة 85/79 في ثالث لقاءات الفريقين ضمن منافسات مجموعة النيل، المؤهلة لنهائيات الدوري الإفريقي تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وتستضيف القاهرة منافسات مجموعة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة في نسختها الرابعة، تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة nba في مجمع صالات حسن مصطفى.

وجاءت المباراة قوية من جانب بطل إفريقيا الوسطى وسط تراجع طفيف في مستوى عدد من لاعبي الأهلي مما جعل المباراة مشتعلة ولم تُحسم سوى في الدقائق الأخيرة.

بداية اللقاء جاءت بطيئة نسبيًا من جانب لاعبي الأهلي، إذ بدأ اللقاء بالتأخر 2/7، وتمكن الأحمر من تعديل الأوضاع سريعًا مع انتصاف الفترة الأولى التي انته بتقدمه 21/18.

وجاءت الفترة الثانية هادئة كذلك، ولم يتمكن أيا من الفريقين من فرض سيطرته على اللقاء، وحافظ الأهلي على تقدمه لينتهي نصف المواجهة الأول بتقدم الأحمر 43/38.

ربع المباراة الثالث شهد تفوقا نسبيًا من الأهلي، خاصةً الثنائي عمرو الجندي وإيهاب أمين، إذ سجل كل منهما تسع نقاط.
وانتهت الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 63/57.

بدأ الأهلي الفترة الرابعة بتراجع واضح، وتمكن بطل إفريقيا الوسطى من التقدم لأول مرة خلال الدقائق الأولى بنتيجة 69/70.
تدخل أوجوستي سريعًا وطلب وقتا مستقطعا لتصحيح الأوضاع وهو ما تحقق مباشرةً لينجح رجال الأهلي في استعادة السيطرة من جديد بتسجيل ثمان نقاط متتالية لتصبح النتيجة 77/70.

وحافظ رجال الأهلي على تقدمهم خلال الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز حامل اللقب بنتيجة 85/79.

وبهذا الفوز حصد الأهلي نقطتين جديدتين رفع بهما رصيده لست نقاط، لينهي لقاءات الذهاب في صدارة المجموعة، فيم ظل بانجي في المركز الثالث بأربع نقاط من فوز وخسارتين.

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