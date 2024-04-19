كرة سلة.. الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على لقبه باكتساح بطل أوغندا في الدوري الإفريقي

افتتح الأهلي مشواره في النسخة الرابعة من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة باكتساح فريق سيتي أيلرز بطل أوغندا بنتيجة 99/76 ضمن منافسات مجموعة النيل.

وتستضيف القاهرة منافسات مجموعة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة في نسختها الرابعة، تحت رعاية nba في مجمع صالات حسن مصطفى.



وقدم لاعبو الأهلي أداءًا قويًا للغاية مدفوعا بمجموعة من المحترفين الذين استعان النادي بخدماتهم لخوض غمار البطولة التي يحمل لقبها.



أنهى الأهلي الفترة الأولى متقدما بنتيجة 28/16 بعد بداية متماسكة للفريق الأوغندي الذي ظل متعادلا مع الأهلي حتى نتيجة 16/16.



وانتفض الأحمر خلال ربع اللقاء الثاني ونجح في توسيع الفارق لينتهي الشوط الأول بفارق 18 نقطة وبنتيجة 53/35، حيث كان عمرو الجندي صاحب الأداء الأبرز خلال الفترة الثانية.



تفوق لاعبي الأهلي استمر خلال الفترة الثالثة، وخاصة المحترف الأمريكي توني ميتشل، لينتهي الربع الثالث بنتيجة 79/56.



وجاء الدور على أحمد مهيب الذي كان نجم الفترة الرابعة بلا منازع بتسجيل تسع نقاط لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 99/76.



وحصد الأهلي أول نقطتين خلال مشواره بالمجموعة ليتصدر الترتيب مبكرًا بفارق النقاط أمام أهلي بني غازي الليبي.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بطل ليبيا مساء غد في قمة مبكرة من قمم البطولة.



وتُقام منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة (لbal 4) بواقع مجموعتين من بينهما مجموعة النيل، حيث تُلعب المجموعة بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل عن كل مجموعة أربعة فرق لخوض غمار المرحلة النهائية التي تستضيفها رواندا مايو المُقبل.

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