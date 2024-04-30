الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كرة سلة: الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر بسيناريو مثير.. وينتظر الزمالك أو الاتحاد

سلة الأهلي
سلة الأهلي

تأهل رجال الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي لنهائي كأس مصر بعد التغلب على الجزيرة في اللحظات الأخيرة بنتيجة 67/66.

وأقيمت المباراة في صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر بدون حضور جماهيري.

وجاءت المباراة مثيرة للغاية في كل لحظاتها، ولم يتمكن أيا من الفريقين من توسيع الفارق لأكثر من تسع نقاط طوال أحداث اللقاء.

جاءت الفترة الأولى قوية دفاعيًا وانتهت بالتعادل 16/16.

وشهدت الفترة الثانية تفوقا نسبيا للاعبي الجزيرة الذين نجحوا في إنهاء نصف اللقاء الأول بالتقدم 33/36.
وعاد الأهلي لتصحيح الأوضاع وتعديل النتيجة  من جديد لتنتهي الفترة الثالثة بالتعادل 53/53.

وبدأ الجزيرة الفترة الرابعة بأفضلية كبيرة ونجح في توسيع الفارق في البداية لتصل النتيجة لتقدمه بنتيجة 55/63.

وتمكن الأهلي من العودة خلال الدقائق الأخيرة، لينجح في إنهاء المباراة بثلاثية قاتلة عن طريق عمرو الجندي لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 67/66.

ووضع الأهلي قدمه في نهائي كأس مصر للعام الرابع على التوالي، لينتظر الفائز من قمة الزمالك والاتحاد السكندري التي تنطلق بعد قليل في صالة الشباب والرياضة.

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