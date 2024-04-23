الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إفريقيا تعرف أمجادهم.. طائرة الأهلي تتزين بالذهب القاري.. وتحلق في سماء المونديال.

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

تُوِج رجال الأهلي للكرة الطائرة بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على فريق مولودية بوسالم التونسي بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بصالة الأمير عبد الله الفيصل في فرع النادي الأهلي بالجزيرة.

وامتلأت صالة عبد الله الفيصل عن آخرها بجماهير القلعة الحمراء لدعم الفريق، بعد غيابهم عن الحضور بقوة خلال مشوار الأهلي بالبطولة وصولا لنصف النهائي.

وجرد الأهلي بوسالم من اللقب، الذي تُوج به العام الماضي لأول مرة في تاريخه، على حساب الزمالك.


وأضاف الأهلي لخزائنه اللقب السادس عشر بعد ابتعاده عن خزينة بطولات النادي منذ أربعة أعوام، ليغرد بعيدا عن أقرب منافسيه.

تأهُل الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية، جاء لأول مرة منذ تسعة أعوام، بعد أن قرر الاتحاد الدولي منح مقعدا لبطل إفريقيا، للمشاركة في المونديال الذي تستضيفه الهند أواخر العام الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في المونديال لرابع مرة في تاريخه، بعد أن سجل حضوره مسبقا في أعوام 2010، 2011 و2015.

وسيلعب الثنائي الذهبي عبد الله عبد السلام (41 عامًا)، وأحمد صلاح (40 عاما)، في مونديال الأندية للمرة الرابعة، ويحلم الأسطورتين بإنهاء مشوارهما بأفضل شكل ممكن بتقديم بطولة كبيرة مع الأحمر في الهند.

تفاصيل المباراة:

دخل الأهلي في المواجهة  بيقظة كبيرة، ونجح في التقدم مبكرًا خلال الشوط الأول، ووصل الفارق لست نقاط.
وتمكن الفريق التونسي من العودة وتقليص الفارق لنقطتين فقط، غير أن خبرة الأهلي ظهرت في الوقت المناسب ليحسم الأحمر الشوط لصالحه بنتيجة 25/21.

وقدم نجوم الأهلي أداءا ممتعًا للغاية خلال الشووط الثاني، وتمكنوا من تسيده بالكامل ليحسمونه بنتيجة 25/17 وسط تألق كبير من أسطورتي النادي أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام.

وجاء الشوط الثالث كسابقه حيث هيمن رجال الأهلي عليه منذ البداية ليحسمونه بنتيجة 25/17.

بهذه النتيجة تُوج الأهلي باللقب دون خسارة أي شوط، إذ فاز بكل مبارياته بنفس النتيجة 3/0.

الاهلى دورى ابطال افريقيا مولودية بوسالم النادي الأهلي صالة عبد الله الفيصل

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