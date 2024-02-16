الزمالك يحسم قمة دوري اليد ويلحق الخسارة الأولى بالأهلي

أوقف الزمالك الانتصارات الأهلاوية بعد الفوز عليه في قمة الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 29/28.

وألحق الزمالك الهزيمة الأولى بالأهلي هذا الموسم في المباراة التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة وذلك بالرميات الترجيحية بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 24/24.

شهدت المواجهة إثارة كبيرة بعد تبادل الفريقين التقدم خلال أوقات المباراة لينجح كل فريق في العودة من التأخر أكثر من مرة خلال شوطي المواجهة.

تفاصيل المباراة:

افتتح أحمد عادل التسجيل للأهلي بعد مرور أكثر من دقيقتين قبل أن يرد أحمد الأحمر بهدف تعديل النتيجة.

سجل أحمد عادل ثاني أهداف الزمالك ورد هشام صلاح سريعا ليعدل النتيجة من جديد.

وأهدر هجوم الأهلي كرتين متتاليتين لينجح الزمالك في توسيع الفارق بثلاثة أهداف متتالية عن طريق لوكا وأكرم يسري ليتقدم الزمالك 5/2 مع مرور سبع دقائق.

أضاف عادل ثالث الأهداف له ولفريقه ليرد أحمد مؤمن صفا بهدف سادس للزمالك.

استبعدت هايدي السعيد حكم المباراة خالد وليد لدقيقتين بعد تدخل على عبد الرحمن فيصل مع مرور عشر دقائق.

تألق محمود خليل (فلفل) خلال النقص العددي وأنقذ عدد من تصويبات لاعبي الأهلي ليحافظ على تقدم فريقه وسط النقص العددي.

ورد عبد الرحمن حميد على تألق فلفل ليتصدى لتصويبة بيضاء قبل أن يقلص محسن رمضان الفارق لتصبح النتيجة 7/5.

حصل الزمالك على رمية جزائية ترجمها أحمد الأحمر لهدف زملكاوي ثامن مع مرور اثنتا عشر دقيقة من عمر الشوط الأول.

سجل نبيل شريف وخيري هدفين جديدين للأهلي مقابل هدف زملكاوي عن طريق هشام صلاح لتصبح النتيجة 9/7.

تعرض هشام صلاح لإيقاف جديد بقرار من ياسمين وهايدي السعيد ليستغل الأهلي النقص العددي وينجح في تعديل النتيجة عن طريق عمر (كاستيلو) ونبيل شريف، وسط تألق عبد الرحمن حميد لتصبح 9/9 مع انتصاف الشوط الأول.

تصدى حُميد لرمية جزائية من أحمد الأحمر قبل أن يعيد سيف هاني (فوكس) التقدم للأهلي بنتيجة 10/9.

حصل الزمالك على رمية جزائية جديدة مع إيقاف دقيقتين لصخرة دفاع الأهلي إبرهيم المصري ليتمكن أكرم يسري من تعديل النتيجة من جديد.

أعاد ياسر سيف التقدم الأحمر سريعا لتصبح النتيجة 11/10 مع مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وسجل محسن رمضان هدفا أهلاويًا جديدًا ليتقدم الأهلي بفارق هدفين لأول مرة قبل أن يعزز ياسر سيف التقدم لفارق ثلاثة اهداف مع مرور 22 دقيقة.

تصدى فلفل لتصويبة من محسن رمضان واستغل أكرم يسري اللعبة سريعا ليقلص الفارق من جديد لهدفين.

حصل كاستيلو على رمية جزائية ترجمها بنفسه لهدف أهلاوي جديد ليتقدم الأهلي 14/11 قبل أقل من أربع دقائق على نهاية الشوط الأول.

سجل الزمالك هدفًا، وحصل محمد لاشين لاعب الأهلي على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي الزمالك وحصل الأبيض على رمية جزائية تصدى لها حُميد بعد تصويبة هشام صلاح

وأهدر الأهلي فرصة تعزيز التقدم في الهجمة الأخيرة لينتهي الشوط بنتيجة 14/12.

افتتح كاستلو أهداف الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني من رمية جزائية، وتعادل أحمد الأحمر سريعا من هجمة مرتدة سريعة.

وسع أحمد خيري وفيصل الفارق بهدفين متتاليين ليتقدم الأهلي بفارق أربعة أهداف لأول مرة مع مرور أربع دقائق من عمر الشوط الثاني.

تمكن أكرم يسري من تقليص الفارق بعد تسجيل هدفين من رمية جزائية ثم انفراد سريع بعد إجهاض هجمة للأهلي، ليعود الفارق للهدفين من جديد.

وأحرز أحمد سامح هدفا جديدا للزمالك مقلصًا الفارق لهدف وحيد، وحصل سيف هاني (فوكس) على إيقاف لمدة دقيقتين.

استمر لاعبو الأهلي في إهدار الهجمات ونجح أكرم يسري في تعديل النتيجة ليتعادل الفريقان 17/17 مع مرور 40 دقيقة من عمر المباراة.

سجل كاستلو هدفين للأهلي مقابل هدف زملكاوي عن طريق ياسين لتصبح النتيجة 19/18 مع حلول الدقيقة الثالثة والأربعين.

أعاد أحمد عادل تقدم الأهلي بفارق هدفين من جديد، لتصبح النتيجة 20/18 مع انتصاف الشوط الثاني.

تعرض أحمد هشام سيسا جناح الأهلي للإيقاف لمدة دقيقتين واستغل محمد عبد الغني النقص العددي وقلص الفارق للزمالك.

واستُبعد محسن رمضان لدقيقتين أيضا ليصبح الأهلي منقوصًا من اثنين من لاعبيه.

استغل عمر بكار النقص العددي ونجح في تعديل النتيجة من جديد ل20/20 مع مرور 48 دقيقة من عمر اللقاء.

تقدم لوكا للزمالك لأول مرة خلال الشوط الثاني بنتيجة 21/20 مع تبقي 11 دقيقة على نهاية المباراة

أعاد سيسا التعادل من جديد فور عودته لأرض الملعب لتصبح النتيجة 21/21 مع مرور 50 دقيقة.

تقدم عبد الله إمام للزمالك من جديد، لتصبح النتيجة 22/21 في الدقيقة 52.

لعب الزمالك بزيادة عددية بدون الحارس وتمكن هشام صلاح من توسيع الفارق لهدفين لأول مرة خلال الشوط الثاني قبل خمس دقائق على نهاية المباراة.

حصل لاعب الزمالك احمد حسام على بطاقة حمراء ليغادر الملعب بعد تدخل قوي على محسن رمضان في الدقيقة 57.

حصل لاعب جديد من الزمالك على إيقاف لدقيقتين وأهدر الأهلي الهجمة إلا ان محمد إبرهيم حرم أكرم يسري من فرصة توسيع الفارق لثلاثة أهداف بعد تصديه لانفراد تام.

قلص فيصل الفارق وأعاد اكرم التقدم للزمالك بفارق هدفين من جديد مع تبقي دقيقة واحدة على النهاية.

ونجح كاستلو في تقليص الفارق لهدف واحد من جديد ونجح محمد إبرهيم في التصدي لتصويبة جديدة من أكرم يسري.

حصل الأهلي على رمية جزائية في الثانية الأخيرة من عمر اللقاء ترجمها كاستلو لهدف التعادل ليلجأ الفريقا للرميات الترجيحية لحسم الفائز بالمواجهة.

سجل الزمالك رمياته الخمسة عن طريق محمد بسيوني وأحمد مؤمن وأكرم يسري وهشام صلاح وأخيرا أحمد الأحمر.

وسجل الأهلي أربع رميات عن طريق عبد الرحمن فيصل وكاستلو وأحمد عادل وسيسا فيم أهدر عمر سامي الرمية الثانية.

وحصل الزمالك على نقطتين أضافهما لرصيده ليصبح 17 نقطة فيم حصل الأهلي على نقطة وحيدة ليرفع رصيده ل20 نقطة ويبقى في صدارة الترتيب.

وتنص قواعد المسابقة على حصول الفائز بوقت المباراة الأصلي على ثلاث نقاط، فيم يحصل الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين فقط بينما يحصل الخاسر بالرميات الترجيحية على نقطة ولا يمكن لأي مباراة أن تنتهي بالتعادل.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى للأهلي خلال الموسم الحالي فيم خسر الزمالك مباراة في هذه المرحلة بالإضافة لمباراتين في المرحلة التمهيدية.

ومن المقرر أن يلعب متصدر المرحلة الحالية ووصيفه سلسلة نهائية من ثلاث مباريات لحسم اللقب، حيث يحتاج كل فريق للفوز بمباراتين من المباريات الثلاثة للتتويج بالدوري.