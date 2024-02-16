الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قمة الأهلى والزمالك فى الجولة الخامسة بالدور الثانى لدورى اليد.. اليوم

الصدام بين الأهلي
الصدام بين الأهلي والزمالك يتكرر اليوم

تستضيف الصالة الدولية بمدينة 6 أكتوبر في الخامسة مساء اليوم مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في الأسبوع الخامس بالدور الثاني لدوري المحترفين لكرة اليد.

كان الزمالك قد اعترض على إقامة المباراة بصالة 6 أكتوبر، وشكل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين، لجنة فنية متخصصة بمعاينة صالة أكتوبر الدولية بعد الخطاب الذى أرسله نادى الزمالك ثم قرر الاتحاد إقامة المباراة في موعدها علي صالة أكتوبر الدولية بناء على قرار اللجنة الفنية، وتم عقد الاجتماع الأمني أمس في وجود مندوبي الناديين وتمنى اتحاد اليد أن تخرج القمة بالشكل الذي يليق بقيمة كرة اليد المصرية وقيمة الناديين الكبيرين وتعكس قوة الدربي المصري.

وينفرد الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 19 نقطة، يليه الزمالك 15 نقطة ثم البنك الأهلي 11 نقطة والجزيرة وسبورتنج، ولكل منهما تسع نقاط وهليوبوليس سبع نقاط وطلائع الحيش خمس نقاط وسموحة برصيد نقطة واحدة.

وحقق الأهلي الفوز في المباريات الأربع التي خاضها في الدور الثاني على هليوبوليس 31 -27 وعلى الجزيرو 26 -21 وعلى سموحة 26 -21 وعلى طلائع الجيش 33 -22، بينما فاز الزمالك في ثلاث مباريات على سموحة 30 -21 وعلى سبورتنج 38 -29 وعلى البنك الأهلي 26 – 25 وخسر أمام طلائع الجيش 32 -31 برميات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 29-29.

دوري المحترفين لكرة اليد الاهلى الزمالك البنك الأهلي الجزيرة

مواد متعلقة

"إي فاينانس" تهنئ منتخب كرة اليد لفوزه التاسع ببطولة إفريقيا

الأهلى يحتفظ بصدارة دورى كرة اليد بفارق 4 نقاط عن الزمالك

الأهلي يواجه طلائع الجيش.. والزمالك ضيفا على سبورتنج في دوري كرة اليد

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل| صحيفة عبرية: توقعات بإبرام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال شهر رمضان

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

غدًا.. الحكم على رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى"

شيماء غنيم: شخصيات "رَبْع الرُّز" كانت حية أمامي تزورني وتتحدث معي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى