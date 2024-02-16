قمة الأهلى والزمالك فى الجولة الخامسة بالدور الثانى لدورى اليد.. اليوم

تستضيف الصالة الدولية بمدينة 6 أكتوبر في الخامسة مساء اليوم مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في الأسبوع الخامس بالدور الثاني لدوري المحترفين لكرة اليد.

كان الزمالك قد اعترض على إقامة المباراة بصالة 6 أكتوبر، وشكل مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين، لجنة فنية متخصصة بمعاينة صالة أكتوبر الدولية بعد الخطاب الذى أرسله نادى الزمالك ثم قرر الاتحاد إقامة المباراة في موعدها علي صالة أكتوبر الدولية بناء على قرار اللجنة الفنية، وتم عقد الاجتماع الأمني أمس في وجود مندوبي الناديين وتمنى اتحاد اليد أن تخرج القمة بالشكل الذي يليق بقيمة كرة اليد المصرية وقيمة الناديين الكبيرين وتعكس قوة الدربي المصري.

وينفرد الأهلي بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 19 نقطة، يليه الزمالك 15 نقطة ثم البنك الأهلي 11 نقطة والجزيرة وسبورتنج، ولكل منهما تسع نقاط وهليوبوليس سبع نقاط وطلائع الحيش خمس نقاط وسموحة برصيد نقطة واحدة.

وحقق الأهلي الفوز في المباريات الأربع التي خاضها في الدور الثاني على هليوبوليس 31 -27 وعلى الجزيرو 26 -21 وعلى سموحة 26 -21 وعلى طلائع الجيش 33 -22، بينما فاز الزمالك في ثلاث مباريات على سموحة 30 -21 وعلى سبورتنج 38 -29 وعلى البنك الأهلي 26 – 25 وخسر أمام طلائع الجيش 32 -31 برميات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 29-29.