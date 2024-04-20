الدوري الإفريقي لكرة السلة.. الأهلي يتخطى أهلي بني غازي وينفرد بصدارة مجموعة النيل

تغلب رجال الأهلي لكرة السلة على فريق أهلي بني غازي الليبي بنتيجة 98/86، في ثاني لقاءات الفريقين ضمن منافسات مجموعة النيل، المؤهلة لنهائيات الدوري الإفريقي تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وتستضيف القاهرة منافسات مجموعة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة في نسختها الرابعة، تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة nba في مجمع صالات حسن مصطفى.

وجاءت المواجهة مثيرة للغاية تليق بقمة المجموعة، وأحد أهم مواجهات البطولة بين حامل اللقب وأحد أهم الفرق المرشحة للمنافسة عليه.

إثارة اللقاء بدأت مع لحظاته الأولى، وتبادل الفريقان التقدم إلى أن انتهت الفترة الأولى بتقدم أهلي بني غازي بنتيجة 20/21.

وتواصلت المتعة من جانب لاعبي الفريقين، ونجح الأهلي في العودة وإنهاء الفترة الثانية بالتقدم 42/39.

بدأ الفريق الليبي الربع الثالث بتفوق نسبي ونجح في توسيع الفارق لأكثر من سبع نقاط، إلا أن المارد الأحمر نجح في العودة وقلب النتيجة.

وتمكن العملاق المصري من توسيع الفارق خلال الدقائق الأخيرة من الفترة الثالثة، لينهيها بالتفوق بفارق 11 نقطة بنتيجة 69/58.

وتعرض عمر طارق، أحد أهم لاعبي الأهلي تحت السلة للإقصاء بالبطاقة الحمراء، في منتصف الفترة الرابعة، بعد تدخل قوي بالكوع على أحد لاعبي أهلي بني غازي الليبي.

ولم يتأثر الأهلي كثيرًا باستبعاد طارق، إذ كان قد سيطر على المباراة بشكل كبير، واستمر في توسيع الفارق، ليحسم المباراة بأريحية بنتيجة 98/86.

وأضافت كتيبة أوجوستي نقطتين جديدتين، ليرفع الأهلي رصيده لأربع نقاط منفردا بصدارة المجموعة، فيما تراجع أهلي بني غازي للمركز الثاني، متفوقا بفارق النقاط على بانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وكان بانجي قد حقق فوزه الأول في المباراة التي سبقت لقاء الأهلي وأهلي بني غازي، على حساب سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 101/88، ليحصل على نقطتين ليحتل المركز الثالث، فيم قبع بطل أوغندا في المركز الأخير بعد خسارة مباراتين.

وتختتم منافسات مرحلة ذهاب المجموعة مساء الاثنين المُقبل، حيث يلعب الأهلي أمام فريق بانجي بطل إفريقيا الوسطى، فيم يواجه أهلي بني غازي فريق سيتي أويلرز الأوغندي.

وتُقام منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة (لbal 4) بواقع ثلاث مجموعات بالمرحلة التأهيلية، من بينهما مجموعة النيل، حيث تُلعب كل مجموعة بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل عن كل مجموعة فريقان للمرحلة الختامية.

بالإضافة لذلك، يتأهل أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث عن المجموعات الثلاثة، لخوض غمار المرحلة النهائية المكونة من ثمانية أندية، وتستضيفها العاصمة الرواندية كيجالي، أواخر مايو المُقبل.

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