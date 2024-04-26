الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلي يكرر انتصاره على بني غازي في الدوري الإفريقي لكرة السلة

سلة الأهلي رجال
سلة الأهلي رجال

كرر رجال الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي انتصاره على نادي أهلي بني غازي الليبي بنتيجة 87/76، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات مجموعة النيل، المؤهلة لنهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة (bal)، 

وتستضيف القاهرة منافسات مجموعة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة في نسختها الرابعة، تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة nba في مجمع صالات حسن مصطفى.

وجاءت المواجهة مثيرة للغاية تليق بقمة المجموعة، وأحد أهم مواجهات البطولة بين حامل اللقب وأحد أهم الفرق المرشحة للمنافسة على النسخة الرابعة للبال.

الربع الأول بدأ بسيطرة من جانب لاعبي الأهلي، الذين تقدموا مبكرًا بنتيجة 10/7.

وتمكن أهلي بني غازي من استعادة اتزانه سريعا، ليعود ويتعادل 13/13.

وظلت النتيجة متقاربة إلى أن تمكن الأهلي من إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 25/21.

بداية الفترة الرابعة جاءت أقوى من الجانب الليبي، وتمكن بني غازي من إدراك التعادل بنتيجة 28/28، قبل أن يتقدم بفارق ثلاث نقاط.

وساد التعادل خلال أغلب دقائق الفترة الثانية، إلى أن نجح بطل ليبيا في إنهاء الفترة لصالحه بنتيجة 42/45.

مع انطلاق الفترة الرابعة، عادت الأفضلية للأهلي المصري، الذي تمكن من التقدم مع الدقائق الأولى، وظل محافظا على تقدمه حتى أنهى الفترة بالتقدم 69/63.

وحاول بني غازي العودة خلال الفترة الرابعة، ونجح في تقليص الفارق لثلاث نقاط.

بعد مرور دقيقتين أحكم الأهلي سيطرت على المباراة من جديد ونجح في توسيع الفارق والحفاظ عليه، لينهي المباراة بالفوز بفارق 11 نقطة بنتيجة 87/76.

ووصل رصيد الأهلي لتسع نقاط من أربعة انتصارات وخسارة وحيدة، ليتربع على قمة المجموعة قبل جولة على النهاية.

وحصل بني غازي على نقطة رفع بها رصيده لسبع نقاط، من فوزين وثلاث هزائم، ليتراجع للمركز الثالث خلف بانجي بطل إفريقيا الوسطى.

كان نادي بانجي قد حقق فوزا على حساب سيتي أويلرز بطل أوغندا بنتيجة 91/76، ليتقدم للمركز الثاني برصيد ثمان نقاط، فيم يقبع سيتي أويلرز في المركز الأخير بست نقاط فقط بعد أن حقق فوزا وحيدا جاء على حساب الأهلي في الجولة الماضية.

وتختتم منافسات مجموعة النيل غدًا، بمواجهة الأهلي مع بانجي، بينما يلعب أهلي بني غازي مع سيتي أويلرز.

ويضمن الفوز بمباراة الغد صدارة المجموعة للأهلي، فيمَ تؤدي الخسارة للاحتكام لفارق النقاط مع بطل إفريقيا الوسطى وكذلك أهلي بني غازي حال فوزه على بطل أوغندا. أما سيتي أويلرز فقد فقد فرصة المنافسة على الصعود ولم تعد له فرصة للصعود للنهائيات.

وتُقام منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة (لbal 4) بواقع ثلاث مجموعات بالمرحلة التأهيلية،  من بينهما مجموعة النيل، حيث تُلعب كل مجموعة بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل عن كل مجموعة فريقان للمرحلة الختامية.

بالإضافة لذلك، يتأهل أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث عن المجموعات الثلاثة، لخوض غمار المرحلة النهائية المكونة من ثمانية أندية، وتستضيفها العاصمة الرواندية كيجالي، أواخر مايو المُقبل.

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