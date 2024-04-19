سلة الأهلى تواجه سيتى أويلرز الأوغندى في افتتاح مجموعة النيل بدورى أبطال أفريقيا

يبدأ الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي اليوم مشواره في منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا «BAL» التي يستضيفها مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 19إلى 27 أبريل الجاري بمواجهة فريق سيتي أويلرز الأوغندي في السابعة مساء.

وتضم البطولة 4 مجموعات تقام في 4 دول ويخوض الأهلي منافسات مجموعة النيل التي تستضيفها مصر وتضم فرق سيتي أويلرز الأوغندي وأهلي بنغازي الليبي وبانجي سبور من جمهورية إفريقيا الوسطى.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث إلى المرحلة الأخيرة في النهائيات التي تستضيفها رواندا في الفترة من 24 مايو إلى 1 يونيو المقبلين.

وأكد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للأهلي أن الفريق جاهز للحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي في بطولة ‏bal وأن الفريق يعيش حالة عالية من التركيز الشديد وجاهز تماما لضربة البداية أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي.

وأضاف بوش أن الأهلي يسعى للحفاظ على اللقب والتتويج مرة أخرى بالبطولة بعد تدعيمه بقوة خلال الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أن ضربة البداية دائما ما تكون صعبة لكن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز.

الإسباني أوجوستي بوش المدير الفني للأهلي اختار 13 لاعبا للمشاركة في البطولة وهم: مصطفى كيجو وكريم الجيزاوي ومارك ليونز وتوني ميتشيل جونيور وباتريك جاردنر وبرينس آدمز علي وسيف هنداوي ومحمد أبو النصر وأحمد مهيب وإيهاب أمين ومروان سرحان وعمرو الجندي عمر عرابي.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 19 أبريل

الأهلي × سيتي أويلرز الأوغندي السابعة مساء.

السبت 20 أبريل

الأهلي × أهلي بني غازي الليبي السابعة مساء.

الإثنين 22 أبريل

الأهلي × بانجي سبور من إفريقيا الوسطى الثامنة مساء.

الأربعاء 24 أبريل

الأهلي × سيتي أويلرز الثامنة مساء.

الجمعة 26 أبريل

الأهلي × أهلي بني غازي الثامنة مساء.

السبت 27 أبريل

الأهلي × بانجي سبور الثامنة مساء.