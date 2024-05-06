الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"سلة الأهلي" تكتسح الزمالك بفارق 19 نقطة ويتقدم في سلسلة نصف نهائي الدوري

سلة الأهلي
سلة الأهلي

فاز رجال الأهلي لكرة السلة على الزمالك بنتيجة 79/60 في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.

تستضيف صالة برج العرب  نصف نهائي دوري السوبر الذي يضم كل من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والجزيرة، على أن يُلعب النهائي في صالة د.حسن مصطفى بالقاهرة.

وشهدت المباراة تألق محترف الأهلي الأمريكي براندون تشايلدريس الذي سجل 23 نقطة.

جاءت الفترة الأولى قوية للغاية وانتهت بتفوق الأهلي بنقطتين فقط بنتيجة 18/16.

وحافظ الأهلي على تقدمه بفارق طفيف لينهي الفترة الثانية بالتقدم 41/37.

وشهدت الفترة الثالثة تفوق الأهلي الكبير، إذ تم توسيع الفارق ليصل إلى 15 نقطة وتنتهي بتفوق الأهلي 61/46.

واستمرت السيطرة الحمراء على مجريات اللقاء خلال الفترة الرابعة والأخيرة لتنتهي المباراة بفوز كتيبة أوجوستي بوش بنتيجة 79/60.

وتُقام مواجهات نصف نهائي دوري السوبر بنظام best of five، التي تقضي بتأهل الفريق الذي يفوز بثلاث مواجهات للنهائي.

وينتظر المتأهل من هذه السلسلة المتأهل من نصف النهائي الآخر بين الجزيرة والاتحاد السكندري.

وتُقام ثاني مواجهات السلسلة مساء الأربعاء المُقبل في صالة برج العرب بالأسكندرية.

الاهلى دوري السوبر كرة السلة السلة الزمالك

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