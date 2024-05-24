موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في كرة اليد

موعد مباراة الأهلي والزمالك، اليوم في دوري المحترفين لكرة اليد والقنوات الناقلة لها، أصبح هو ما يشغل كل عشاق ومتابعي كرة اليد بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل خلال الساعات الماضية.

موعد قمة يد الأهلي والزمالك بدوري المحترفين

يأتي موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في قمة دوري المحترفين لحسم لقب الدوري، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

القنوات الناقلة لقمة يد المحترفين بين الأهلي والزمالك

يأتي موعد مباراة الأهلي والزمالك قمة دوري المحترفين لكرة اليد، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المختلفة، على الهواء مباشرة.

المواجهة الثالثة

تعد مواجهة اليوم بين الأهلي والزمالك، بقمة دوري المحترفين لكرة اليد، هي الثالثة على التوالي بين الفريقين بنظام بلاي أوف هذا الموسم.

المارد الأحمر، حقق الفوز خلال المباراة الأولى، بنتيجة 26 – 25 بعد أن كان الزمالك متقدما بفارق أربعة أهداف في نهاية الشوط الأول، ثم فاز الزمالك في المباراة الثانية 29 – 25 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 14 – 14.

وتصدر الأهلي المرحلة الأولى من دوري المحترفين برصيد 45 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي احتل المركز الثالث.

ويقود الأهلي فنيا الإسباني ديفيد ديفز ويقود الزمالك أحمد رمضان "هتلر".

وفي مرحلة المنافسة على اللقب، التي شارك فيها 8 فرق تصدر الأهلي برصيد 46 نقطة بفارق عشر نقاط عن الزمالك، الذي جاء في المركز الثاني، وحسب نظام البطولة يلعب الفريقان على اللقب، بينما يلتقي البنك الأهلي وسبورتنج لتحديد المركزين الثالث والرابع.

والتقي الأهلي والزمالك هذا الموسم في مباراة السوبر المصري بالإمارات في ديسمبر الماضي، وفاز الأهلي 26 -24، كما التقى الفريقان في مباراة السوبر الإفريقي بمدينة وهران الجزائرية في أبريل الماضي وفاز الأهلي 23- 21.

وفي الدوري التقى الأهلي والزمالك خمس مرات الأولى في المرحلة الأولى، وفاز الأهلي 25- 24 والتقيا مرتين في مرحلة حسم اللقب، وفاز الزمالك في المباراة الأولى 29-28 برميات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 24- 24 وفي المباراة الثانية، فاز الأهلي برميات الترجيح 33-31 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 28-28، وكانت المواجهة الرابعة في "بلاي أوف"، وفاز الأهلي 26 – 25 ثم المباراة الخامسة يوم الثلاثاء الماضي وفاز الزمالك 29 – 25.