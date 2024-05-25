تاريخ مواجهات مانشستر سيتى ويونايتد قبل قمة نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

تنطلق، اليوم السبت، مواجهة نارية بين ناديي مانشستر سيتى ويونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي جاره وغريمه مانشستر يونايتد، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ديربي مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي واليونايتد، قبل القمة النارية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 153 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي واليونايتد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 152 مباراة من قبل، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 52 مباراة، مقابل 62 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 38 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 227 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 217 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي واليونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- وعلى صعيد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فقد تقابل الفريقان في 8 مباريات، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 3 مباريات، مقابل 5 انتصارات لفريق مانشستر يونايتد.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 10 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 14 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وتُعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقابلا في المباراة النهائية بالموسم الماضي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1 وتتويجه باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.