السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاريخ مواجهات مانشستر سيتى ويونايتد قبل قمة نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

مانشستر سيتي ومانشستر
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تنطلق، اليوم السبت، مواجهة نارية بين ناديي مانشستر سيتى ويونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي جاره وغريمه مانشستر يونايتد، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ديربي مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي واليونايتد، قبل القمة النارية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 153 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي واليونايتد في جميع المسابقات.

- التقى الفريقان في 152 مباراة من قبل، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 52 مباراة، مقابل 62 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 38 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 227 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 217 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

txt

مانشستر سيتى يتحدى اليونايتد فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

txt

الأهلى يسعى للقب الـ12 فى دورى أبطال إفريقيا.. والترجى لمعادلة الزمالك

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي واليونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

- وعلى صعيد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فقد تقابل الفريقان في 8 مباريات، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 3 مباريات، مقابل 5 انتصارات لفريق مانشستر يونايتد.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 10 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 14 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وتُعد هذه المباراة هي الثانية على التوالي التي تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقابلا في المباراة النهائية بالموسم الماضي، والتي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1 وتتويجه باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تُذاع مباراة مانشستر سيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتى مانشستر يونايتد ديربي مانشستر نهائي كاس الاتحاد الانجليزي تاريخ مواجهات

مواد متعلقة

مانشستر سيتى يتحدى اليونايتد فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

"موندو ديبورتيفو" تكشف كواليس مفاوضات برشلونة مع فليك لخلافة تشافى

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في نهائي كأس تركيا 2024

تشيلسي يتنافس على ضم رونالد أراوخو من برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-5-2024 في الدوري المصري والسعودي وكأس تركيا

الصحف الإيطالية تحتفل بثلاثية لوكمان وتتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

سفاح التجمع الخامس.. القصة الكاملة لنهاية لغز "غرفة الموت"

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا

تفنيد أكاذيب الاحتلال.. لماذا لا تُدخل إسرائيل المساعدات إلى غزة من خلال معابرها الستة؟

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب