محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح كسر بخط مياه الشرب بمنطقة فريال

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إصلاح كسر بخط مياه شرب 500GRP بمنطقة فريال بحي شرق أسيوط، مما أدى إلى ضعف المياه بالمنطقة وتم تشغيل الخط البديل لحين انتهاء الإصلاح.

وأشار المحافظ إلى أنه تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع المياه عن منطقة شرق (شركة فريال ) مساء الأحد؛ نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه شرب 500 GRP أمام أبراج الموالح بمنطقة فريال بالكامل، وتم على الفور توفير خط 12 بوصة زهر مرن كبديل وجاري أعمال الإصلاح.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لأعمال إصلاح خط المياه من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة، وتكليف المهندس على الشرقاوى رئيس شركة المياه، وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق الذى تواجد بالمنطقة ونوابه، بمتابعة أعمال الإصلاح وسرعة شفط المياه من الشوارع وبعض المنازل المتضررة بالمنطقة والدفع بعدد ٩سيارات كسح لشفط المياه من الشوارع وبعض المنازل المتضررة والدفع بسيارات مياه نظيفة بالمنطقة لسد احتياجات المواطنين لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

كما ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال حتى نهوها، كما أعلنت عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ولطلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو 01280733990 من أي محمول، أو عبر الواتس آب على الرقم 01206179891، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك.

وأشارت الشركة إلى استمرار أعمال الإصلاح بالخط لحين الانتهاء منها مع توفير كافة وسائل دعم المواطنين.

كسر خط مياه بمنطقة فريال بمحافظة أسيوط

كسر خط مياه بمنطقة فريال بمحافظة أسيوط

كسر خط مياه بمنطقة فريال بمحافظة أسيوط

كسر خط مياه بمنطقة فريال بمحافظة أسيوط

كسر خط مياه بمنطقة فريال بمحافظة أسيوط

كسر خط مياه بمنطقة فريال بمحافظة أسيوط

كسر خط مياه بمنطقة فريال بمحافظة أسيوط