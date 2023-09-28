الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": تقديم 367 ألفًا و334 خدمة ضمن "100 يوم صحة" خلال 24 ساعة

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 367 ألفا و334 خدمة، من خلال مبادرة "100 يوم صحة"، خلال 24 ساعة، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أن الخدمات التي قدمتها المبادرة تضمنت 9 آلاف و403 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 25 ألفًا و371 خدمة.

وأضاف أن المبادرة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ5 آلاف و105 مواليد، فيما قدمت 27 ألفًا و46 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

علاج 5 آلاف و56 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

وأشار إلى أنه تم تقديم 4 آلاف و311 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و620 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 5 آلاف و56 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ48 ألفا و482 مواطنا.

وقال إن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية "البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم" بملء 16 ألفا و440 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و533 مواطنا.

ولفت إلى أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 63 ألفا و57 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 60 ألفا و945 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 86 ألفا و63 طفلا.

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"مستفيدون وأرقام".. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها حتى الآن؟

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استشارى صحة عامة: مبادرة 100 يوم صحة حققت نجاحًا كبيرًا بالأرقام

واستطرد أن الحملة قدمت 2902 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 34 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا المتحدث جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

100 يوم صحة وزير الصحة والسكان مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة علاج ضعف وفقدان السمع المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

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