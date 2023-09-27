الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مستفيدون وأرقام".. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها حتى الآن؟

100 يوم صحة
100 يوم صحة

واحدة من المبادرات الصحية الهامة، التي أطلقتها الدولة منذ يونيو، من أجل علاج  الأمراض المستوطنة في المصريين كبار وصغار، وكان لها إنجازات في ذلك الأمر، لا سيما أنها تقدم خدماتها بالمجان منذ الكشف وحتى مرحلة العلاج، هي مبادرة 100 يوم صحة، والتي رغم قصر المدة التي انطلقت فيها إلا أنها حققت إنجازات كثيرة وقامت بتقديم العلاج لفئات مختلفة من الشعب المصري من بينهم الأطفال وحتى حديثي الولادة لمكافحة الأمراض مبكرًا.

 

الصحة: تقديم 329 ألف خدمة مجانية ضمن حملة "100 يوم صحة"

100 يوم صحة

وبالأمس، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن تقديم 329 ألفًا و90 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» في جميع محافظات الجمهورية، وفي جميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة.

وتكشف تلك الحملة عن كم الجهد الذي تبذله الدولة المصرية في الارتقاء بصحة المصريين، حيث إنها نجحت خلال 93 يوما من انطلاقها في تقديم 329 ألفًا و90 خدمة، تضمنت 10 آلاف و452 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفًا و316 خدمة.

كما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و737 مولودًا، فيما قدمت 27 ألفًا و46 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

استشارى صحة عامة: مبادرة 100 يوم صحة حققت نجاحًا كبيرًا بالأرقام

فادية مريضة اعتلال كلوي مستفيدة من المبادرة

فادية محمد، إحدى السيدات اللاتي استفدن من حملة 100 يوم صحة، إذ أنها مصابة بالسكر، وتتناول له عدد كبير من الأدوية، جعلت بطنها تنتفخ بعد أشهر قليلة من الإصابة، وحدث لها زلال في البول، ظنت أنه عوارض الإصابة بالسكر.

أقدمت على إجراء الكشف الطبي في حملة 100 يوم صحة، التي تصادف حدوث تلك الإصابة مع انطلاقها، لتكتشف أنها مصابة بالاعتلال الكلوي السكري وهو مرض غير شائع ويكون في الأغلب مقدمة للإصابة بالفشل الكلوي المزمن.

قالت فادية: "المبادرة مجانية تمامًا، ولا بد أن تكون كذلك لأن أدوية الاعتلال الكلوي باهظة الثمن للغاية، ولا يستطيع المريض توفيرها لنفسه، لذلك قمت بإجراء الكشف وتلقي العلاج المجاني".

كانت فادية أولى المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم في تلك المبادرة، خشية من أن يتحول الاعتلال الكلوي إلى فشل كلوي لا تستطيع العلاج منه بسبب تكاليف الأدوية وجلسات الغسيل.

وقدمت حملة 100 يوم صحة 2898 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات، كما قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 51 ألف مواطن.

أشرف عقبة: حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات غير مسبوقة

مي عبدالله: "أجريت فحوصات ما قبل الزواج عبر الحملة"

مي عبدالله، مستفيدة أخرى من حملة 100 يوم صحة، والتي قامت بإجراء فحوصات ما قبل الزواج من خلالها، حيث علمت أن الشهادة الصحية التي تأخذها من المبادرة بعد إجراء الفحوصات هي من المسوغات الرسمية.

قالت: "يمكن استخدامها كأحد إجراءات توثيق الزواج، حيث إن الفحوصات تتم بشكل مجاني، وعقب 14 يومًا من إجراء تلك التحاليل يتم إرسال رسالة عبر الهاتف بنتيجة الفحوصات دون أن يتكلف المواطن شيئا".

وتابعت: "يوجد في الفحوصات كشف صحة نفسية للمقبلين على الزواج، وهو من أهم الفحوصات، كذلك فحوصات تخص الأمراض المعدية مثل الفيروسات الكبدية، ونقص المناعة المكتسبة إلى جانب الأنيميا وغيرها".

وقدمت الحملة 4 آلاف و133 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و257 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1488 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ1267 مواطنًا.

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"الصحة" تعلن التقرير اليومى لمبادرة "100 يوم صحة"

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استشارى: «100 يوم صحة» تصل لجميع فئات المجتمع

100 يوم صحة المبادرات الصحية حديثي الولادة العلاج الدكتور خالد عبدالغفار

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