السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى: «100 يوم صحة» تصل لجميع فئات المجتمع

100 يوم صحة
100 يوم صحة

كشف الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، أهم ما قدمته مبادرة 100 يوم صحة، موضحًا أن الحملة أكثر من 26 مليون خدمة مجانية خلال 68 يومًا بجميع محافظات الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المبادرة ضمت جميع الفئات العمرية، بداية من السيدات والشباب والشيوخ حتى الأطفال، وتقدم الخدمات بشكل احترافي بسبب الخبرات الكبيرة والكفاءة العالية للأطباء وطاقم التمريض المشاركين في المبادرة.

وأضاف أن كل فئات المجتمع المصري تحرص على التوجه إلى مراكز "مبادرة 100 يوم" لتوقيع الكشف عليهم والاطمئنان على صحتهم، مشيرًا إلى أن كل الخدمات المقدمة ضمن الحملة رائعة.

وأشاد بإطلاق وزارة الصحة لمبادرة "100 يوم صحة"، مشيرًا إلى أنها مشرفة جدًا وتدل على وعي المصريين بضرورة الاهتمام بصحتهم، حيث كان أعداد المقبلين على الحملة بسيطًا جدًا في البداية إلى تزايد تدريجيًا ووصل لأرقام قياسية.

محمد حسن المنيسي 100 يوم صحة اكسترا نيوز حسن المنيسي استشاري الجهاز الهضمي

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