الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة: "100 يوم صحة" تستهدف جميع المبادرات السابقة وتصل لكل الفئات

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، أن مبادرة "100 يوم صحة"، تقوم بجهود عظيمة، إذ تستهدف جميع المبادرات السابقة وتكثف العمل بها وتهتم بجميع الفئات والأعمار بداية من الأطفال حتى الشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من أمراض السكر والضغط والقلب وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة ألقت الضوء على المقبلين على الزواج وأتاحت الفرصة لهم للكشف للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عدم وجود أي أمراض أو مشاكل على المدى الزمني البعيد.

وأوضح أن المبادرة تهتم بالتطعيمات وإجراء العمليات البسيطة أو المعقدة من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي الشامل بالمجان تمامًا وبدون أن يتحمل المريض أي تكلفة، والمثير للإعجاب أن المبادرة تستطيع الوصول للمواطنين في أي مكان سواء المدن أو القرى النائية والنجوع حتى المحافظات الحدودية البعيدة.

ونصح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بطب عين شمس سابقًا، كل أم بدأت في مرحلة الحمل لا بد من متابعة جنينها والاهتمام بالجدول الزمني لها والتغذية السليمة وتناول الأدوية المقررة لها خلال فترة الحمل لإتمامه بشكل موفق.

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