أشرف عقبة: حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات غير مسبوقة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة طب عين شمس سابقًا، إن حملة "100 يوم صحة"، قدمت خدمات للمواطنين مجاناً، في جميع المجالات، لكل الفئات سواء كبار السن وأطفال من حيث التقزم والأنيميا والمرأة من حيث تنظيم الأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة برنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "أكسترا نيوز"، أن المبادرة سهلت ويسرت إجراء عمليات جراحية للأشخاص الذين يعانوا مشكلات صحية مزمنة فورا دون أي انتظار، من خلال العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، موضحا أن هذه الحملة تقدم خدمات صحية غير موجودة في أي مكان، وتعتبر حملة مكثفة لتقديم خدمات جميع المبادرات المصرية في وقت واحد بكل مناطق مصر.

أشرف عقبة: خدمات حملة 100 يوم صحة تقدم جانب الصحة النفسية

وأشار رئيس قسم الباطنة والمناعة، إلي أن حملة 100 يوم صحة خصصت مجموعة من الأفراد لتنظيم حملات تثقيفية وتوعوية، وإرشادية حتى تقديم العلاجات النفسية لأغلب المرضى الذين يعانوا مشكلات صحية وهذا غير مسبوق ، موضحاً أن هذا يعمل على نشر التوعية والإرشاد والحد من انتشار الأمراض.