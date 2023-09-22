الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"100 يوم صحة".. 33.5 مليون خدمة مجانية للمواطنين خلال 89 يومًا

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 33 مليونًا و549 ألفًا و815 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 992 ألفا و744 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - في أول زيارة - فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و545 ألفًا و593 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ441 ألفًا و755 طفلًا، فيما قدمت الحملة مليونين و995 ألفًا و60 خدمة، ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

235 ألفًا و964 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 235 ألفًا و964 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و416 ألفًا و916 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 157 ألفًا و85 مواطنًا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ992 ألفًا و961 مواطنًا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة فحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء مليون و261 ألفًا و596 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 874 ألفًا و591 مواطنًا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 5 ملايين، و802 ألف و469 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 5 ملايين و492 ألفًا، و804 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 11 مليونًا و128 ألفًا و669 طفلًا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 211 ألفًا و578 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

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وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 4 ملايين و291 ألفًا و212 مواطنًا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان 100 يوم صحة محافظات الجمهورية مبادرة الرئيس

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