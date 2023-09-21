الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"100 يوم صحة": تقديم 353 ألفًا و617 خدمة طبية بالمحافظات

طبية
طبية

أعلن د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 353 ألفا و617 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة»، أمس، في جميع المحافظات.

وقال د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات التي قدمتها «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و846 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و790 خدمة.

تقديم 353 ألفا و617 خدمة في المبادرات الرئاسية

أضاف عبدالغفار أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ5 آلاف و85 مولودا، فيما قدمت 27 ألفًا و555 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

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أشار متحدث الصحة إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف 360 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين و5 آلاف و319 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و952 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ24 ألفا و539 مواطنا.

وشدد على أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 15 ألفا و817 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 12 ألفا و249 مواطنا.

تابع عبدالغفار أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 78 ألفا، و995 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 68 ألفا، و780 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 67 ألفا و369 طفلا.

واستطرد أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2961 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

أضاف متحدث الصحة أن "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 51 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

وزير الصحة والسكان 100 يوم صحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المبادرات الرئاسية مبادرة الرئيس للكشف المبكر

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