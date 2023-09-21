بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء ومستشفى وادى النيل

وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى وادي النيل؛ حيث تضمن البروتوكول تدشين حملة توعوية تحت عنوان "الاستخدام الآمن والرشيد للدواء"، تحت شعار "العمل معا.. Work together"، وذلك استكمالا لجهود هيئة الدواء المصرية المستمرة في نشر الوعي الصحي الدوائي.

وقع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، ومن جانب مستشفى وادي النيل الدكتور حازم خميس، مدير عام المستشفى، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات.

تقديم برامج تدريبية معتمدة في التخصصات الطبية

ويهدف البروتوكول إلى تقديم برامج تدريبية معتمدة في التخصصات الطبية والصيدلية للسادة الصيادلة والأطباء، والمتضمنة التعريف بأصول حوكمة وصف وصرف الدواء للمريض المصري، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرات متعدده تهدف لـ"التثقيف الدوائي" لرفع وعي الجمهور"، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الدواء، والتقليل من الآثار العكسية له.

وتشمل أهداف البروتوكول، أيضا، زيادة الوعي لنشر ثقافة اليقظة الدوائية، وكذا كيفية الإبلاغ عن الآثار المختلفة للدواء بالطريقة السليمة.

جاء ذلك في ضوء جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة، الرامية إلى الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لجميع العاملين في شتى مجالات استخدام الدواء ورعاية المريض، وفي إطار الاهتمام المشترك بين مستشفى وادي النيل وهيئة الدواء المصرية في دعم الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.

برامج التدريب الدولي للمرجعين

علي الجانب الآخر، بحث الدكتور أحمد طه مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والمشروع الدولي لصحة الأسرة FHI، وخبراء الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، تفاصيل برامج التدريب الدولي للمرجعين التي من المقرر إقامتها لفريق المراجعين والمقيمين خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

ناقش الاجتماع كذلك سبل توافق برامج التدريب- التي تنظمها الهيئة بشكل دوري للمراجعين- مع متطلبات ومعايير (الإسكوا)، وذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لهذه البرامج، كجزء من متطلبات التميز المؤسسي الذي تحرص الهيئة على تحقيقه.