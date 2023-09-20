الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 500 مواطن فى رابع أيام مبادرة "أنتِ الحياة" الإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمدرسة المهندس يسري الشعراوي، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك ضمن مبادرة "أنتِ الحياة" التابعة لمؤسسة حياة كريمة.

تفاصيل الواقعة

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 500 مواطن في رابع أيامها، حيث إنها بدأت يوم الأحد الماضي الموافق 17 سبتمبر 2023، ضمن خطة القوافل العلاجية، التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

13 عربة في القافلة

من جانبه أشار الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت 13 عربة تمثل 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفًا دوائيًا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة، إلى أنه تم استقبال 143 مواطنًا بعيادة الباطنة و39 مواطنًا بالجراحة، أما عيادة تنظيم الأسرة فاستقبلت 5 سيدات، بالإضافة إلى استقبال 75 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة الجلدية تم استقبال 44 حالة، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 3 حالات، بالإضافة إلى استقبال 21 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة المسالك البولية فاستقبلت 41 حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية في مدرسة المهندس يسري الشعراوي التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ضمن مبادرة "أنتِ الحياة" في استقبال المواطنين حتى يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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