70 ألف منتفع من "100 يوم صحة" بالمصالح الحكومية فى البحر الأحمر

واصلت الفرق الطبية المتنقلة لمبادرة "100 يوم صحة" أعمالها بمختلف المصالح الحكومية في نطاق مدينة الغردقة وباقي مدن محافظة البحر الأحمر، ومن خلال الفرق الثابتة في المواقع المعلن عنها والتابعة لمديرية الصحة بالمحافظة.

وقامت فرق المبادرة بإجراء الفحص الطبي للعاملين بإدارات الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وتقديم الرعاية الكاملة لهم والاطمئنان علي سلامة العاملين ضمن أعمال المبادرة، والتي يتم تنفيذها في كافة أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة مها محسن على مسؤول الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن الخدمات التي تقدمها المبادرة هي الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوي وغيرها، وتقديم العلاج مجانًا لكافة المواطنين، مشيرةً الي أنه تم تلقيح بعض العاملين بالجرعات التنشيطية من لقاح فيروس كورونا أثناء عمل المبادرة.

صحة البحر الأحمر: 70 ألف منتفع حتى الآن من مبادرة «100 يوم صحة»



وكشف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مبادرة 100 يوم صحة تعمل في مختلف المناطق بالمحافظة، وذلك من خلال عمل فرق الرعاية الصحية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية وبجميع الهيئات والمصالح الحكومة والمراكز الطبية والنوادي ومراكزالشباب والعيادات المتنقلة بمدن المحافظة.

وأوضح وكيل صحة البحر الأحمر، أنه تم تنفيذ حملات ولقاءات توعوية تثقيفية متعددة، مؤكدًا أن الفرق الطبية قدمت خدماتها على مدارالفترة الماضية، لما يقترب من 70 الف منتفع من أهالي البحر الأحمر والوافدين عليها، وتم تكثيف الفحوصات الطبية والكشوفات الصحية وتقديم العلاج والمتابعة للمرضى، وفقًا لخطة المبادرة.

وأضاف العربي أن مبادرة "100 يوم صحة" تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، حيث تم تدريب الفرق الطبية المشاركة، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

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