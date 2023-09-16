السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

١٠٠ مليون صحة
١٠٠ مليون صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 175 ألفا و709 خدمات، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 15 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 6 آلاف و93 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 16 ألفا و 823 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ 707 مواليد، فيما قدمت 17 ألفًا و 762 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي.

633 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 633 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و479 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ1242 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 8 آلاف و708 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 5 آلاف و956 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 11 ألفا، و820 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 23 ألفا، و321 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 79 ألفا و249 طفلا .

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واستطرد «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2916 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 43 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

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ودعا «عبد الغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

مبادرة الرئيس حديثي الولادة للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة حملة 100 صحة العلاج النفسى علاج الإدمان خدمات التوعية والتثقيف

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