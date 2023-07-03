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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حملة 100 مليون صحة تجوب الإسكندرية.. ومواطنون: "بنتطمن على صحتنا ببلاش"

جانب من حملة ١٠٠
جانب من حملة ١٠٠ مليون صحة

انتشرت الفرق الطبية للحملة القومية 100 مليون صحة في مختلف أنحاء الإسكندرية للفرق الثابتة أو المتنقلة للاطمئنان على صحة المواطنين في عروس البحر المتوسط.

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وتجولت فرق الحملة القومية الطبية، في 16 موقع سكندري: حديقة الحيوان، محطة قطار سيدي جابر، سان ستيفانو، مسجد على بن أبي طالب بسموحة، كنيسة المرقسية بمحطة الرمل، كنيسة الملاك روفائيل، مسجد القائد ابراهيم بمحطة الرمل، حدائق المنتزة، المعمورة الشاطئ، ميدان الساعة، مسجد سيدي بشر، قلعة قايتباي، مسجد الحديد و الصلب بالبيطاش، مسجد الكريم بمساكن الصينية بالهانوفيل، سوق العامرية، كنيسة القديسين بالعامرية.

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ومن جانبها، أشادت آيه حسين، مستفيدة من الحملة القومية، أن من الجيد اهتمام الدولة المصرية بصحة المصريين في كافة التخصصات الطبية من خلال الحملات الطبية القومية والتي تجعل المواطنين يطمأنون على صحتهم دون أي تحمل أعباء مالية.

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لتحكي عن تجربتها الشخصية، بأنها جاءت إلى إحدى السيارات المتنقلة لقياس السكر والضغط وكشف الباطنة على أيدى أمهر الأطباء والذين طمأنوها على صحتها مع افادتها بإجراء بعض التحاليل الطبية.

وواصلت أماني جاد، مستفيدة من الحملة القومية، أن تلك الحملات القومية هي دعم أولا للبسطاء والذين لايتحملون الأعباء المالية للأطباء والمستشفيات للاطمئنان على صحتهم، علاوة على الحملات التوعوية التي تزيد من وعيهم تجاه تصرفاتهم الصحية.

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وتابعت جاد، أن القوافل الطبية لـ100 مليون صحة أكثر ما يميزها شمولية التخصصات، وتواجدها في مختلف المواقع والتجمعات التي يسهل على المواطنين الوصول لها والاستفادة من تخصصاتها الطبية.

وتوجهت بالشكر أمل حسن، مستفيدة من الحملة القومية للدولة المصرية باستمرار توفير مثل الحملات الطبية التي تدعم المواطنين والحملات التي تهتم بصحة المرأه والطفل، والتي تدعمها الحملات التوعوية الصحية لتضمن الجانبين الاهتمام بالصحة وزيادة الوعي السلوكي.

100 مليون صحة الإسكندرية الحملة القومية الدعم الصحي الحملات الصحية

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