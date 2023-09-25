الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري صحة عامة: حملة 100 يوم صحة حققت نجاح كبير بالأرقام

100 يوم صحة
100 يوم صحة

قال شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن حملة 100 يوم صحة حققت نجاح كبير بالأرقام وليس كلام، واستطاعت تحقيق نجاح من خلال تطبيق الخطة الموضوعة لها، والهدف المرجو منها وبالفعل وأهداف ليست على ورق بل تحققت علي أرض الواقع وبدأت توصل لكل مواطن.

وأضاف استشاري الصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حملة 100 يوم صحة استطاعت الوصول للمواطنين في كل مكان،وأيضاً استطاع الأطباء من خلال الأدوات الطبية المجهزة والعربات الطبية التوصل للمرضى في كل الأماكن، واستفاد منها عدد كبير من الناس. 

أهمية الكشف المبكر للمقبلين على الزواج

وأكد الدكتور شريف حتة، علي أن وسائل الإعلام كان لها دور كبير في الترويج والإعلان عن الحملة، الأمر الذي  أدى إلى زيادة أعداد المستفيدين منها، وعن الخدمات التي قدمتها الحملة ومنها إحالة المرضى للمستشفيات والعلاج على نفقة الدولة والكشف المبكر عن الأورام والاهتمام بصحة الطفل وضعيفي السمع، بالإضافة لعدد من الكشوفات الأخرى.

 

استشاري الصحة العامة حملة 100 يوم صحة لأدوات الطبية المجهزة العربات الطبية وسائل الاعلام الحملة

مواد متعلقة

وزير المالية: البنك الآسيوى يمول 232 مشروعًا تغطى العديد من القطاعات

الرئيس السيسى: نقدر حجم البنك الآسيوى ودوره الكبير على مدار 8 سنوات

القائم بأعمال المدير العام بـ"استثمارات البنك الآسيوى": نقدر حضور الرئيس السيسى للاجتماعات السنوية

كاتب صحفى: "حياة كريمة" تهتم بالمواطن المصرى وصحته (فيديو)

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد اجتماعات البنك الآسيوى بشرم الشيخ

أستاذ الاقتصاد: مصر أثبتت للعالم عدم تعارض النمو الاقتصادى مع التحول للطاقة المتجددة

محمد حسنين هيكل.. 100 عام على ميلاد الأستاذ

لحظات الفخر والانتصار.. "إكسترا نيوز" تعرض وثائقى "50 عامًا.. النصر المجيد" (فيديو)

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر.. فيتوريا يعلن استدعاء 11 محترفًا لقائمة المنتخب

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

مصرع 8 وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

"البترول" تُعلن طرح مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بـ23 منطقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى