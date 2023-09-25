استشاري صحة عامة: حملة 100 يوم صحة حققت نجاح كبير بالأرقام

قال شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن حملة 100 يوم صحة حققت نجاح كبير بالأرقام وليس كلام، واستطاعت تحقيق نجاح من خلال تطبيق الخطة الموضوعة لها، والهدف المرجو منها وبالفعل وأهداف ليست على ورق بل تحققت علي أرض الواقع وبدأت توصل لكل مواطن.

وأضاف استشاري الصحة العامة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حملة 100 يوم صحة استطاعت الوصول للمواطنين في كل مكان،وأيضاً استطاع الأطباء من خلال الأدوات الطبية المجهزة والعربات الطبية التوصل للمرضى في كل الأماكن، واستفاد منها عدد كبير من الناس.

أهمية الكشف المبكر للمقبلين على الزواج

وأكد الدكتور شريف حتة، علي أن وسائل الإعلام كان لها دور كبير في الترويج والإعلان عن الحملة، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد المستفيدين منها، وعن الخدمات التي قدمتها الحملة ومنها إحالة المرضى للمستشفيات والعلاج على نفقة الدولة والكشف المبكر عن الأورام والاهتمام بصحة الطفل وضعيفي السمع، بالإضافة لعدد من الكشوفات الأخرى.